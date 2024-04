Para no firmar el Pacto de Mayo un gobernador organizará su propio acto el mismo día

El panorama para la vuelta de Ganancias, la Ley Bases y el Pacto de Mayo es dispar entre los gobernadores que de todos modos son prudentes porque, según indicaron en su mayoría a El Cronista, hasta anoche no habían recibido los proyectos oficiales. Recién a última hora circuló una versión desde fuentes del Gobierno. Quienes están más cerca de las propuestas de la Casa Rosada son los diez que representan a Juntos por el Cambio.

Un gobernador patagónico ya se bajó del Pacto de Mayo. No lo hizo simbólicamente ni como amenaza. Se trata del santacruceño Claudio Vidal, el primero en aceptar el diálogo con el presidente Javier Milei a principio de año y que cambió drásticamente su postura.

En estos días comenzó a organizar y a convocar a un acto en su provincia para celebrar la fecha patria del 25 de mayo. De esa manera su agenda oficial lo mantendrá en Río Gallegos y no viajará a Córdoba a la firma del acuerdo al que convocó el jefe de Estado.

En una entrevista radial planteó días atrás que si no hay recursos para Santa Cruz los legisladores nacionales no acompañarán la mega ley nacional y tampoco el acuerdo a sellar en La Docta. Fuentes de la provincia confirmaron a El Cronista la organización del desfile que, aclaran, no tendría un costo elevado pero sí un alto mensaje político, una manera de explicitar el descontento austral.

El gobernador que le ganó la última elección al kirchnerismo representa al gremio de los petroleros y más allá de los recortes en concepto del Fondo de Incentivo Docente, reclama contra el cierre de Yacimientos Carboníferos Fiscales, el retiro de YPF de pozos locales y el freno a la construcción de dos represas. Sólo por las transferencias a la caja previsional está dejando de percibir $ 8000 millones mensuales.

Vidal además no avalará la vuelta del impuesto a las Ganancias, ni siquiera con un piso de $ 1.800.000 para los trabajadores solteros y de $ 2.000.000 para los casados con hijos según lo que anunció el ministro del Interior Guillermo Francos en las sucesivas reuniones con diputados del bloque Hacemos Coalición Federal, UCR y PRO.

DEFENDEMOS A YCRT PARA QUE SIGA SIENDO PÚBLICA: Junto a los intendentes de 28 de Noviembre y Río Turbio, le manifestamos al ministro del Interior, Guillermo Francos, nuestro rechazo a cualquier intento de privatización. No vamos a negociar si hay privatizaciones y despidos. pic.twitter.com/wLGVYy0xdV — ClaudioVidal (@ClaudioVidalSer) March 20, 2024

Diálogo con condiciones

" Lo propusimos (el piso de Ganancias) en las conversaciones con los gobernadores y legisladores, donde dijimos que estábamos analizando el punto más equilibrado para el impuesto ", se mostró confiado Francos a quien probablemente acompañen muchos de los gobernadores de Juntos por el Cambio, incluso los de la región centro que aceptarían un tributo progresivo a los altos ingresos.



Otros, en estricto off the record, apuntaron a El Cronista que los dichos del ministro del Interior eran una propuesta para empezar a conversar. "Si están dispuestos a negociar quizás haya un punto de coincidencia", indicaron cerca de un gobernador con sello provincial dispuesto a cambiar de opinión.

No es esa la postura de Vidal. Cerca suyo insisten en que "el salario no es ganancia" y que no piensa desairar al gremio al que representa. La mitad de los trabajadores afilados a Petroleros dejó de pagar el tributo el año pasado.

"Ese piso puede ser alto en otras regiones, no en la Patagonia", señalan cerca de Vidal donde admiten que no tienen información fehaciente sobre el impuesto ni sobre la reformulada Ley Bases. Los santacruceños ya se preparan, entre otras subas, para afrontar un incremento de entre 500 y 800% para la tarifa de gas.

En un parte de prensa Vidal calificó como "crítica" la situación de la provincia, habló de los despidos del Estado nacional y apuntó a la motosierra de Milei. "Cerró el grifo" dijo en un sentido negativo a pesar de que él mismo tomó medidas de ajuste.

Su independencia del gobierno nacional no lo acerca a sus antecesores kirchneristas e incluso días atrás hizo un fuerte reproche al expresidente Alberto Fernández. En X le pidió "llamate al silencio y, si hablás, hacete cargo del desastre y la decepción que generaste. Quienes nos gobiernan son la consecuencia de tu mala gestión".

Los seis gobernadores de la Patagonia reunidos armaron una liga regional

Entre los patagónicos la mayoría se mantiene, a priori, en contra de la vuelta del tributo a los salarios. En esa lista se inscribe el peronista pampeano Sergio Ziliotto que en los últimos días inició una ronda de consulta con intendentes, legisladores nacionales, gremios y sectores productivos y comerciales para evaluar el impacto de las medidas del gobierno nacional.

Como él en la última reunión del Norte Grande se plantaron el riojano Ricardo Quintela y el formoseño Gildo Insfrán, votos con los que el Gobierno no cuenta ni se preocupa por tener.

Ajuste nacional

Distinta es la expectativa con Ignacio Torres, del PRO de Chubut, que se muestra siempre a favor del diálogo. La semana pasada participó de la reunión de mandatarios de Juntos por el Cambio en Casa Rosada pero no dará votos para la vuelta de Ganancias. " No acompañamos " indicaron taxativamente cerca suyo.

Desde la provincia de Salta el ‘amigable' gobernador Gustavo Sáenz acaba de impulsar, a través de la Fiscalía de Estado, un recurso de amparo en contra de Nación por la quita del Fondo de Incentivo Docente y la declaración de nulidad del DNU 280 de Javier Milei. Habrá que esperar para saber si dará o no sus votos.

En las últimas horas, tras difundirse el nuevo borrador, cargó contra la eliminación de la modificación de Impuestos Internos al Tabaco del Capítulo Fiscal. "Iba a terminar con el privilegio de una sola empresa", sostuvo en un largo hilo de tuits. Pero "un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la 'casta"

Un grupo de diputados que desconoce el interior argentino y sus economías regionales, junto a otro que se arroga espuriamente la representación del Sector Tabacalero, torcieron el brazo del Gobierno que dice combatir la "casta" (+) — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) April 10, 2024

Tucumán es otra provincia que aporta en el Congreso votos no propios a Milei. Los ingresos de la provincia cayeron $ 34.000 millones por la reducción de partidas nacionales y la caída de la recaudación según informó el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad. "Tratamos de acomodarnos financieramente y hasta ahora nos está saliendo bien" indicó el funcionario. Aún así -o quizás por esa razón - el gobernador peronista Osvaldo Jaldo dio el salto desde el peronismo y se mantiene a favor del libertario. Este martes se expresó a favor de la sanción de la nueva Ley Bases.



En su habitual ronda de prensa Jaldo celebró el diálogo con la Rosada y recordó que "el Gobierno nacional ha convocado a todos los gobernadores, por regiones, ha convocado a los diferentes bloques y espacios políticos de la Cámara de Diputados, que es por donde ingresar el proyecto de ley bases y el proyecto de las leyes fiscales".

Sobre la segunda chance parlamentaria de la iniciativa consideró que "de no mediar algún tipo de imprevisto, la Ley Bases se va a sancionar y si eso sucede, no hay duda que habrá 25 de mayo en Córdoba".