El Gobierno espera definir la Ley Bases, pero surgen nuevas dudas con las provincias

Aún sin fecha confirmada, el Gobierno de Javier Milei está próximo a enviar la Ley Bases a la Cámara de Diputados para comenzar el trámite legislativo para su media sanción . Aunque emisarios del Ejecutivo alegaban que esto se iba a hacer la semana pasada, todavía hay artículos y medidas que no tienen el acuerdo de las provincias clave con las que La Libertad Avanza espera contar para la movilización del proyecto de ley en el recinto.

Se espera que esta semana se les envié un último borrador a los gobernadores y a los jefes de bloque opositores con las correcciones y las sugerencias que recibieron de ellos, a los fines de poder tener un proyecto de ley que no precise demasiadas modificaciones en el plenario de comisiones de Diputados y que tenga previsiones de aprobarse allí y en el Senado, donde los libertarios cuentan con 7 bancas de las 72.

Los últimos retoques para enviar la Ley Bases

A medida que pasan los días, el tiempo comienza a convertirse en un factor cada vez más determinante. El Gobierno tiene algo más de 45 días para aprobar la Ley Bases antes de que -supuestamente- el Presidente y los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño se apresten a firmar el Pacto de Mayo , el cual tendrá lugar en la provincia de Córdoba y que busca consensuar sobre 10 puntos básicos para la Argentina de los próximos años.



En ese lapso de tiempo, los equipos técnicos del Gobierno deberán terminar de ajustar las medidas clave que hacen a la Ley Ómnibus, los lineamientos del proyecto de Medidas Fiscales (el cual tiene inserta la reversión de la cuarta categoría de Ganancias) y proceder con el trámite legislativo.

En conjunto con el Presidente, el Ministro de Economía dio el visto bueno para que el piso de Ganancias no sea de 1,2 millones de pesos.

Algunos mandatarios -en particular dentro del conjunto de Juntos por el Cambio- recibieron entre dos y tres borradores en las últimas semanas . Se espera que en estos días se emita la última versión y que tenga el visto bueno de la mayoría de ellos para el envío al Congreso, aunque el principal dato que esperan es la reforma final del impuesto a las Ganancias (que ahora pasará a llamarse impuesto a los Ingresos Personales) .



El jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, les prometieron a los gobernadores de JxC la semana pasada que el piso de Ganancias no será de $ 1.200.000 y que se incluirá una cláusula para que se asegure que no haya retroactividad, tal y como se había especulado en los pasillos de Casa Rosada días antes.

"Seguramente va a estar entre $ 1.500.000 y $ 2.000.000. Las escalas son progresivas, pero hubo bastante acuerdo" , dijo Francos este domingo ante Radio Rivadavia.

Se trata de un aumento tributario que permitirá que el Gobierno pueda incrementar su recaudación y que, dado el carácter coparticipable, las provincias puedan recibir mayores fondos, un aspecto clave en el marco del ajuste que Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron hacer sobre los envíos educativos, de salud y en obras públicas.

Ese aspecto fue tratado en la reunión que el jueves pasado mantuvieron Gobierno y mandatarios cambiemitas en el Salón de los Escudos de Casa Rosada. Francos prometió descongelar algunas obras públicas, aunque no dio los lapsos en los que se harían, la cantidad de capital que se invertirá ni en cuántos distritos.

Junto a @JefaturaAR, Nicolás Posse, recibimos a gobernadores de JxC. Fue una reunión positiva donde conversamos sobre la Ley Bases y el paquete fiscal y ratificaron su apoyo y compromiso con ambos proyectos. pic.twitter.com/iWMRXgGsI3 — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) April 4, 2024

La cuestión de Ganancias no tiene un acuerdo transversal entre los gobernadores. En general, los mandatarios del norte argentino marcaron que apoyarán la modificación del piso que proponga el Gobierno, algo a los que se oponen seis gobernadores patagónicos, quienes tienen un mayor porcentaje de trabajadores que volverían a pagar.

Según un funcionario de Balcarce 50, los gobernadores están flexibilizando sus posiciones y "solo rechazan Ganancias en público porque saben que lo necesitan ".

Aunque se trata de una sola medida (y que ni siquiera está inserta dentro de la Ley Bases), es un elemento central que tiene incidencia de cara al trámite legislativo que va a haber en las próximas semanas. El Gobierno cuenta con el apoyo de la oposición dialoguista (PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y otros monobloques) para una gran parte de los artículos. Los que no serán abordados en el plenario de comisiones.

La incertidumbre para el tratamiento de la Ley Bases

Todavía no se conoce cómo será el proyecto de Ley que será enviado . El Gobierno reveló un documento un mes atrás que contenía un armado preliminar de los artículos, pero los jefes legislativos todavía no tienen un material bruto sobre el cual trabajar.

Incluso, cerca del Presidente no confirman cómo será la reforma laboral que irá dentro del documento: si tendrá como basamento el que está inserto en el DNU 70/23 o si considerarán variantes propuestas por el PRO u otros bloques.

La reforma laboral no contemplaría los apartados que quitaban las cuotas solidarias (vital para el sostenimiento financiero de los sindicatos) y la prohibición a la huelga

Hay quienes en el bloque oficialista en Diputados comienzan a ver con preocupación la demora con la que se dan los procesos de cara a esta nueva discusión. "Basta con que llamen a disertar a un par de referentes que el plenario se te demora unos días, no hay mucho tiempo para tratar", esgrimió un alfil libertario que recorre los pasillos del palacio legislativo.

El Gobierno quiere tratar la Ley Bases en la última semana de abril. (Télam)

En Casa Rosada esperan tratar en el recinto el megaproyecto en la última semana de abril, pero hay quienes marcan que esto podría darse en los primeros días de mayo . Si así fuera, los tiempos apremiarán y el pase por el Senado debería darse de forma exprés y efectiva. Aún con el apoyo del PRO y con la mayoría de los radicales, el oficialismo no estuvo cerca de obtener mayoría en la sesión que rechazó el DNU desregulador un mes atrás.

El oficialismo debe asegurarse que el proyecto no tenga cambios en la cámara revisora para que no vuelva a Diputados, lo que implicaría una dilación de los tiempos. Milei advierte que no existe posibilidad de que el Pacto de Mayo (evento que ya se está planificando con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora) tenga lugar sin la Ley Bases.