Suba de tarifas e inflación: uno de los especialistas más escuchados analizó cómo le irá al bolsillo en los próximos meses

El analista económico Damián Di Pace analizó, en una entrevista con Radio Con Vos, el panorama que enfrentan los argentinos ante los inminentes aumentos de tarifas de servicios públicos, destacando su impacto en el bolsillo de la gente.



Según Di Pace, la situación actual refleja un desfasaje considerable entre los costos reales de los servicios y lo que efectivamente pagan los usuarios. "Hoy del costo real de tarifa en el caso de eléctricas se paga el 39%, a diciembre la expectativa es que se pague el 81% del costo real", explicó.

Di Pace indicó que, a pesar de estos incrementos, aún queda un largo camino para alcanzar el costo real de las tarifas, especialmente en sectores como el gas, donde actualmente solo se paga el 30% del costo real, con la expectativa de llegar al 82% en el futuro.

En cuanto al transporte público, mencionó que "se paga el 25%" del costo real, debido a las disputas de subsidios entre la Nación, la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. Por otro lado, señaló que en el caso del agua, la mayoría de los usuarios ya paga el 100% del costo, lo que refleja la eliminación de subsidios en este sector.



El analista también abordó las desigualdades que existen en la infraestructura de servicios en diferentes regiones del país, destacando que "en el interior del país durante mucho tiempo se criticó que aquellos que no tienen estructura para tener servicios de red, tanto de gas como electricidad, pagan mucho más". Esta realidad afecta especialmente a quienes dependen de garrafas de gas, cuyo precio ha aumentado significativamente, sumando presión a los ya deteriorados ingresos de los hogares argentinos.

La conversación giró hacia la cuestión de los ingresos, un tema central en el análisis de Di Pace. Según el economista, "Argentina tiene un problema muy fuerte de ingresos" debido a una economía que no crece en términos reales desde hace más de una década. Este estancamiento económico llevó a un rezago en los salarios, que no lograron acompañar el aumento de los costos de vida. "Ayer y anteayer y durante la semana estuve hablando con chicos jóvenes que quieren independizarse, quieren pagar su alquiler, y no pueden porque tienen un sueldo promedio de 300.000 pesos", comentó, resaltando la dificultad que enfrentan las nuevas generaciones para alcanzar la independencia económica.

El problema del salario no solo se relaciona con la falta de crecimiento económico, sino también con la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Di Pace hizo un cálculo que ilustra la magnitud de la devaluación: "100 pesos de enero del 2010 equivalen a 37.600 pesos hoy", una cifra que evidencia el deterioro del peso argentino y su impacto en la capacidad de compra de los salarios.

Por otro lado, el analista comentó sobre las medidas del gobierno para mejorar la competitividad bajando los costos para las empresas, mencionando la reducción del impuesto PAIS y la eliminación de aranceles para ciertos productos como aluminio y yerba mate. Sin embargo, Di Pace expresó dudas sobre la efectividad de estas medidas para contener la inflación y mejorar los ingresos reales de los trabajadores. "El salario real le gana, pero se le absorbe todo el aumento de servicios", concluyó, dejando claro que, aunque haya mejoras en algunos indicadores económicos, el impacto en el bolsillo de los argentinos sigue siendo limitado.

Finalmente, Di Pace destacó la reciente eliminación del registro automotor como un pequeño alivio en medio de tantas dificultades. A partir de ahora, se digitalizarán trámites que antes costaban entre el 6 y el 8% del valor de un auto, lo que permitirá una reducción significativa en los costos para los compradores. "Eso es un golazo", afirmó.