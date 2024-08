Nuevo aumento en las tarifas de luz y gas: cómo pedir el subsidio, hasta cuándo hay tiempo y quiénes pueden inscribirse

El Gobierno oficializó un nuevo incremento en las tarifas de luz y gas natural a partir de septiembre. En los próximos días se dará a conocer el cuadro tarifario que regirá en los diferentes hogares, de acuerdo a la percepción o no del subsidio. ¿Quiénes pueden inscribirse?

A través de una resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dio a conocer cuál será el nuevo Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) con el último aumento del servicio.

De acuerdo a la información oficial, los costos de las boletas se incrementarán en un porcentaje aproximado al 4%. Sin embargo, la quita de subsidios podría provocar una drástica suba del valor, en más de un 100% según el hogar.

Tarifas de luz: quiénes podrán recibir el subsidio en septiembre 2024



Los usuarios se dividen en tres grupos de acuerdo a su nivel de ingresos: altos ingresos (Nivel 1), ingresos bajos (Nivel 2) e ingresos medios (Nivel 3).

Quienes podrán recibir el subsidio son los que se encuentren en la segunda categoría que, según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), aglomera a 8 millones de usuarios.

Tarifas de luz: hasta cuándo puedo pedir el subsidio



Los usuarios tendrán tiempo hasta el miércoles 4 de septiembre para inscribirse al registro y poder mantener el subsidio en las tarifas de luz y gas. Para hacerlo, deben estar segmentados en el nivel 2.

Quienes ya estén inscriptos en el RASE no tendrán que realizar ningún trámite adicional. No obstante, la solicitud no garantiza el subsidio dado que quedará a evaluación de la Secretaría de Energía.

Nuevo aumento en las tarifas de luz y gas.

¿Cómo inscribirse al subsidio para la luz?



Lo primero que deberá hacer es ingresar al sitio web www.argentina.gob.ar/subsidios y evaluar si realizó o no el trámite para obtener el subsidio previamente. Para esto, podrá seleccionar la opción "Modificar o eliminar la solicitud" con DNI y número de gestión.



En el caso de no haber realizado la inscripción, el usuario residencial tendrá que completar una declaración jurada con la siguiente información a mano:

Número de medidor y número de Cliente/Cuenta/Servicio que figure en la factura de luz y gas natural por red.

Último ejemplar de tu DNI.



Número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Los ingresos de cada integrante del hogar mayor de 18 años.

Una dirección de correo electrónico.

¿Puedo pedir el subsidio de luz si alquilo en la propiedad?

La persona usuaria del servicio puede solicitar el subsidio, aunque no sea el propietario del domicilio o la factura no se encuentre a su nombre. En estos casos, tendrá que indicar que la persona beneficiaria no es la titular de la locación.