En medio de una semana clave para los mercados financieros, el especialista en economía Damián Di Pace analizó el escenario cambiario actual y trazó una hoja de ruta sobre lo que él denomina la “película” del dólar en Argentina. En una reciente entrevista televisiva en LN+, el director de la consultora Focus Market desglosó los fundamentos técnicos que mantienen al tipo de cambio en una senda descendente, aunque también puso la lupa sobre un fenómeno que preocupa tanto a locales como a turistas: por qué, pese a la baja del dólar, los precios internos siguen por las nubes. Para Di Pace, entender la actualidad requiere mirar el retrovisor. “Hacia atrás, en algún momento en el contexto eleccionario, el dólar futuro llegó a cotizarse en 1670 pesos. Aquel que apostó a que ese iba a ser el valor hoy, imagínate cuánto perdió”, sentenció, marcando el quiebre de expectativas que se produjo tras el cambio de gestión y la consolidación del programa fiscal. Según su análisis, la actual “pax cambiaria” no es fruto del azar, sino de una combinación de cinco fundamentos sólidos que están operando simultáneamente en el mercado. El economista enumeró las razones por las cuales el billete verde ha perdido terreno frente al peso en las últimas semanas: A pesar de la calma cambiaria, Di Pace abordó una paradoja que se volvió viral a través del video de una turista española: la Argentina se ha vuelto extremadamente cara en dólares comparada con Europa. El economista utilizó datos del IARAF para explicar que el problema no es solo la inflación, sino la composición del precio. “En Argentina, detrás de un alimento hay un 42% que se lo llevan los diferentes niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal", disparó Di Pace. El desglose es abrumador: IVA, Ganancias, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque, Tasas de Seguridad e Higiene y Seguridad Social. Comparando con España, donde el IVA para alimentos de la canasta básica es de apenas el 4%, el economista fue tajante: “Muchos de los alimentos que vemos en las góndolas son caros porque no conocen lo que es Ingresos Brutos o las tasas municipales. Chicos, no te mata la humedad, te matan los impuestos“. Uno de los puntos más sensibles de su análisis fue el precio de la carne vacuna, un componente central en la canasta de consumo de los argentinos. Di Pace advirtió que los precios seguirán subiendo debido a una necesidad estructural: la “retención de vientres”. “Argentina tiene que recuperar niveles de stock ganadero y hay un costo a pagar”, explicó. Además, sumó el factor exportador: “Los acuerdos comerciales, sobre todo con EE.UU., implican potenciales exportaciones. El precio mundial de la carne está subiendo”. Ante esto, planteó un dilema de costo de oportunidad: “¿Seguimos cediendo el mercado a Uruguay, Brasil o Paraguay, o reconstituimos el stock de una vez?”. Para el mercado y la City, el mensaje de Di Pace es claro: el dólar bajo llegó para quedarse en el corto plazo gracias a fundamentos de oferta y demanda, pero la competitividad de la economía argentina sigue amenazada por una carga impositiva que impide que esa baja se traduzca en un alivio real para el bolsillo de los ciudadanos.