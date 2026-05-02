Un ex gobernador peronista se sentó en el bar El Timón en la zona de los streamings en el barrio porteño de Palermo un día de la última semana. Muy conocido en su provincia, pasa inadvertido en la Capital Federal. Pide un cortado en jarrito y se dispone a hablar por teléfono con llamativa soltura. En un momento, dice: El dirigente, que está trabajando en uno de los rearmados de un justicialismo que intenta sacudirse a medida que empeora la imagen del Gobierno, refleja en su diagnóstico que el establishment que financia proyectos políticos está dividido, en medio de un proceso peculiar. Por un lado, los que están tratando de adaptarse o sobrevivir a un nuevo modelo productivo no tienen agenda para mirar 2027, y por otro, los ganadores del esquema están convencidos de apostar por la reelección del Presidente más que nunca, en un mix ideal de coincidencia ideológica y nuevos negocios. El fervor oficialista late por estas horas en la tradicional reunión del Foro Llao Llao en Bariloche, donde empresarios como Marcos Galperin (Mercado Libre), Martín Migoya y Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Elsztain (IRSA) hablaron del momento de la Argentina como una oportunidad única y lo simbolizaron con un hecho que los excita: la mudanza de Peter Thiel al país. De hecho, el embajador argentino en los Estados Unidos, Alec Oxenford, resaltó al hablar en la noche inaugural el miércoles como todo un símbolo de los tiempos que el fundador de la billetera PayPal y co fundador de la polémica empresa de seguridad Palantir no solo haya comprado una casa de u$s12 millones sino que también esté averiguando por colegio para sus hijos. ¿Será que se quedará más de dos meses como se había dicho? Thiel es uno de los magnates que más piensa e influye activamente con dinero y tecnología en el rumbo de los principales gobiernos del mundo. Apuesta al “caso Milei” como una referencia del posible éxito que tienen las ideas de correr al Estado y atar la suerte de los países a las decisiones de inversión de una élite. En el tradicional encuentro este año resalta la presencia de la reina de Países Bajos, Máxima Zorreguieta, en su calidad de Asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera. La suya tal vez fue la exposición más progresista tolerable para el auditorio que la escuchaba. Los representantes de buena parte del PBI argentino bailaron en la noche del miércoles con un show musical con covers de Bob Marley como “Get up, stand up”, que dice “levántate por tus derechos”. En la Argentina en tanto, son semanas de reconfiguración del line up del capitalismo local a pasos acelerados. Lo más notorio es la retracción del mayor grupo petrolero-siderúrgico, Techint, que se está quedando afuera del plan de exportación de gas que encabezan PAE, Pampa e YPF, dado que perdió las licitaciones de la provisión de los tubos y también la de la construcción del gasoducto. El enfrentamiento entre Paolo Rocca y la familia Bulgheroni es una de las comidillas entre los popes reunidos en la zona más top de Bariloche y refleja el debate del cambio de la matriz productiva como una disputa en la cúpula del poder. Marcos Bulgheroni, por caso, disertaba este jueves en el panel “Minería, oil & gas: nuevas oportunidades para la Argentina”. Al mismo tiempo, hay jugadores del “modelo anterior” que están encontrando la cintura para impulsarse con los nuevos vientos. Basta ver que la familia Neuss, cercana al asesor presidencial Santiago Caputo, fundó hace un año y monedas el grupo Edison Energía y ya acumula al menos tres triunfos en procesos de privatización en marcha en el sector. La última, no sin suspicacias por problemas en la difusión de las ofertas, fue el paso al frente en la carrera por el porcentaje que tenía el Estado en Transener, la mayor transportista eléctrica del país. Allí, el holding de moda en el establishment sumó a la cadena de la felicidad a la empresa Genneia, de Jorge Brito, el otrora banquero acusado por Javier Milei de hacer corridas golpistas, y también a los accionistas del grupo NewSan, Rubén Cherñajowski y Luis Galli, que logran paliar sus penas en electrónica y consumo masivo con un renovado despliegue en represas y ahora transporte eléctrico. Las nuevas oportunidades de negocios de la era Milei incluyen además miles de kilómetros de rutas para licitar, donde es posible que se dé la paradoja de que ganen varios tramos los mismos empresarios que están siendo juzgados por presunta corrupción en la obra pública en el kirchnerismo. De hecho, la única adjudicación hasta ahora de una etapa de la ruta nacional 14 se la quedó el grupo de José Cartellone, histórico del sector. A su vez, en las últimas horas se reactivaron los contactos en diversos grupos por la privatización del Correo Argentino, que el Gobierno aspira a volver más “apetecible” para los actores privados con un plan de reducción de personal que está generando protestas en todo el país. Allí, hay interesados que van desde operadores históricos como el grupo Andreani hasta recién llegados. Algunos creen que el empresario con línea directa a la Casa Rosada, Leonardo Scaturicce, compró la problemática OCA el año pasado como escala para ir por el servicio postal estatal. En todos estos grandes universos de renta asegurada para los próximos años hay una constante: salvo en algunos casos puntuales de provisión de materiales o allí donde hay beneficios totales como en el régimen de incentivos RIGI, lo que predomina es el reacomodamiento de los dueños del capital de la Argentina, antes que la llegada de grandes compañías del exterior, al menos por ahora. Es que incluso con todo lo que el establishment resalta del proceso en curso y aún con la presencia de Thiel como señal de confianza, la revolución libertaria pareciera perder sex appeal. De hecho es el peor momento de la aprobación presidencial según las encuestas de Atlas-Bloomberg, firma que acertó en los sondeos presidenciales de 2023. A propósito, la agencia financiera de referencia en Wall Street planteó en un artículo que el mercado ya se pregunta por “el día después de Milei”. Es cierto, no hay opciones claras en frente y como se dijo, el peronismo aún no consigue conectar con el empresariado para ilusionar con un armado con vocación de poder. Pero la idea de que el año que viene es un “paseo por el parque” como dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, no tiene tantos adeptos ya. La Libertad Avanza considera, así y todo, que cierra una semana fortalecida porque mostraron “unidad” en el Congreso para defender a Manuel Adorni, el investigado jefe de Gabinete. A propósito, en la administración pública tomaron medidas para evitar nuevos episodios como los del video del viaje a Punta del Este cuyo pago aún debe explicar el ex vocero ante la justicia. En las últimas horas, en la empresa estatal que controla la navegación aérea, EANA, empezaron a hacer firmar a los empleados un acuerdo de confidencialidad que incluye no sólo información técnica, financiera, legal o administrativa, sino también “cualquier otra información en formato oral, escrito, digital o visual”.