Cómo acceder al pago de $322.000 de ANSES si no tenés trabajo

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo y confirmó el calendario de pagos para diciembre. En un contexto de despidos y cierre de fábricas, el beneficio busca dar alivio económico a quienes perdieron su empleo.
Además, jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF también recibirán aumentos en sus haberes mensuales.
¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?
El beneficio está disponible para trabajadores que fueron despedidos y cumplan con los requisitos que fija ANSES:
- Ser argentino o residente legal.
- Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.
- No cobrar AUH ni otras prestaciones incompatibles.
Además, se exige una cantidad mínima de aportes según la categoría laboral:
- Trabajadores permanentes: 6 meses de aportes en los últimos 3 años.
- Eventuales o de temporada: 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.
- Construcción: 8 meses de aportes en los últimos 2 años.
¿Cómo hacer el trámite?
El trámite se puede realizar online o presencial:
- Online: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, iniciar Atención Virtual, elegir “Prestación por Desempleo”, completar la declaración jurada y subir la documentación.
- Presencial: pedir turno en la web de ANSES, presentarse con DNI y papeles originales y copia en la oficina asignada.
¿Cuánto se cobra por desempleo?
El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses. El tope está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y para diciembre es de $ 334.800. El Gobierno fijó incrementos hasta agosto de 2026:
- Diciembre 2025: $ 334.800 (+1,95%)
- Enero 2026: $ 341.000 (+1,85%)
- Febrero 2026: $ 346.800 (+1,70%)
- Marzo 2026: $ 352.400 (+1,61%)
- Abril 2026: $ 357.800 (+1,53%)
- Mayo 2026: $ 363.000 (+1,45%)
- Junio 2026: $ 367.800 (+1,32%)
- Julio 2026: $ 372.400 (+1,25%)
- Agosto 2026: $ 376.600 (+1,13%)
¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre?
El cronograma de pagos según la terminación del DNI es:
- 0 y 1: 22/12
- 2 y 3: 23/12
- 4 y 5: 26/12
- 6 y 7: 29/12
- 8 y 9: 30/12