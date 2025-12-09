Cómo acceder al pago de $322.000 de ANSES si no tenés trabajo

ANSES actualizó los montos de la Prestación por Desempleo y confirmó el calendario de pagos para diciembre. En un contexto de despidos y cierre de fábricas, el beneficio busca dar alivio económico a quienes perdieron su empleo.

Además, jubilados, pensionados y titulares de AUH y SUAF también recibirán aumentos en sus haberes mensuales.

¿Quiénes pueden cobrar la Prestación por Desempleo?

El beneficio está disponible para trabajadores que fueron despedidos y cumplan con los requisitos que fija ANSES:

Ser argentino o residente legal.

Tener datos personales y bancarios actualizados en Mi ANSES.

No cobrar AUH ni otras prestaciones incompatibles.

Además, se exige una cantidad mínima de aportes según la categoría laboral:

Trabajadores permanentes: 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Eventuales o de temporada: 12 meses de aportes en los últimos 3 años y más de 90 días trabajados en el último año.

Construcción: 8 meses de aportes en los últimos 2 años.

¿Cómo hacer el trámite?

El trámite se puede realizar online o presencial:

Online: ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, iniciar Atención Virtual, elegir “Prestación por Desempleo”, completar la declaración jurada y subir la documentación.

Presencial: pedir turno en la web de ANSES, presentarse con DNI y papeles originales y copia en la oficina asignada.

¿Cuánto se cobra por desempleo?

El monto mensual equivale al 75% del mejor sueldo promedio de los últimos 6 meses. El tope está vinculado al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y para diciembre es de $ 334.800. El Gobierno fijó incrementos hasta agosto de 2026:

Diciembre 2025: $ 334.800 (+1,95%)

Enero 2026: $ 341.000 (+1,85%)

Febrero 2026: $ 346.800 (+1,70%)

Marzo 2026: $ 352.400 (+1,61%)

Abril 2026: $ 357.800 (+1,53%)

Mayo 2026: $ 363.000 (+1,45%)

Junio 2026: $ 367.800 (+1,32%)

Julio 2026: $ 372.400 (+1,25%)

Agosto 2026: $ 376.600 (+1,13%)

¿Cuándo se cobra la Prestación por Desempleo en diciembre?

El cronograma de pagos según la terminación del DNI es: