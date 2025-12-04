El Gobierno, a través de una publicación de la Secretaría De Trabajo, Empleo y Seguridad Social , anunció un nuevo en el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que impactará en el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para miles de familias.

Mediante la Resolución 9/2025 que firmó el Consejo Nacional a cargo de debatir el salario básico, se hizo efectiva la actualización de este ingreso que tendrá aumentos mensuales fijados hasta agosto de 2026.

Aumenta el salario mínimo: quiénes dejarán de cobrar la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) exige a las familias que cobran la AUH cumplir que los adultos a cargo estén dentro de alguna de estas categorías de empleo:

Desocupado.

Trabajador no registrado o sin aportes.

Trabajador de casas particulares.

Monotributista social.

En esta línea, uno de los principales requisitos es que ningún padre o madre tenga un ingreso por encima del salario mínimo que alcanzará los siguientes valores, según la resolución del Gobierno:

Noviembre 2025: $328.400

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

Abril 2026: $357.800

Mayo 2026: $363.000

Junio 2026: $367.800

Julio 2026: $372.400

Agosto 2026: $376.600

Una de las principales condiciones para cobrar la AUH es tener un ingreso menor al salario mínimo.

Otros requisito para cobrar la AUH

Ser argentino o al menos poseer dos años de residencia legal si sos extranjero

No cobrar prestaciones contributivas o no contributivas

Si sos trabajador no registrado, tener ingresos menores a $ 308.200

Tener hijos menores de 18 años. En el caso de hijos con discapacidad, no hay límite de edad

El adulto y el menor deben contar con DNI vigente

¿Cuánto se cobra en diciembre de AUH 2025?

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo (AUE) de la ANSES recibirán en diciembre un aumento del 2,3% en línea con la inflación de octubre.

De esta forma, el próximo mes los titulares de las principales asignaciones familiares de ANSES cobrarán los siguientes montos:

Prestación Valor bruto total estimado Monto neto a cobrar (80%) Asignación Universal por Hijo (AUH) $ 122.471,72 $ 97.974 Asignación por Embarazo (AUE) $ 122.471,72 $ 97.974 AUH con Discapacidad $ 398.775,21 $ 318.957,60

Los titulares de AUH no solo recibirán la prestación por cada hijo, sino que también se entregará la Tarjeta Alimentar.

Esta prestación social busca que muchas familias en situación de vulnerabilidad social alcancen la canasta básica alimentaria. Estos serán los montos en diciembre:

Familias con un hijo: $ 52.250

Familias con dos hijos: $ 81.936

Familias con tres o más hijos: $ 108.062

ANSES inicia el calendario de pagos el próximo 9 de diciembre. Fuente: Shutterstock Arlette Lopez

¿Cuándo cobra la AUH en diciembre?

El calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo se inicia en la misma fecha que el esquema de pensionados y jubilados. También, se liquidarán los haberes luego del feriado del lunes por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen .