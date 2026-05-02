El Gobierno nacional endureció los controles en fronteras y aeropuertos tras la implementación del Decreto 366/2025, que refuerza la aplicación de la Ley de Migraciones 25.871. A partir de ahora, quienes no cumplan con los requisitos establecidos podrán ser rechazados de manera inmediata en el ingreso al país. El eje central de esta medida está en el artículo 35 de la ley, que habilita a las autoridades migratorias a impedir la entrada de cualquier extranjero que no cumpla con las condiciones legales vigentes al momento de arribar al territorio argentino. Entre los requisitos básicos, se exige presentar documentación válida, como un pasaporte vigente en buen estado, sin daños ni irregularidades. También puede solicitarse documento de identidad o visa, según el país de origen. Si estos documentos no cumplen con las normas, el ingreso es automáticamente rechazado. Además, el control migratorio no se limita solo a la documentación ya que las autoridades pueden denegar la entrada si detectan inconsistencias en la información brindada, como declarar un motivo de viaje que no coincide con la evaluación migratoria o generar sospechas sobre la verdadera intención de permanencia en el país. Más allá de la documentación, el nuevo esquema también establece una serie de situaciones concretas que impiden el ingreso, incluso si el extranjero cuenta con pasaporte en regla. Las autoridades podrán rechazar la entrada en casos como: También quedarán excluidas las personas que tengan condenas en Argentina o en el exterior, especialmente si se trata de delitos con penas privativas de la libertad, independientemente de su gravedad. El refuerzo de los controles también alcanza a situaciones más complejas vinculadas a la seguridad y el cumplimiento de la ley migratoria. Entre los casos más relevantes se encuentran: En el caso de quienes buscan radicarse en Argentina, también será obligatorio demostrar una oferta laboral concreta. De no cumplir con este requisito, las autoridades podrán impedir el ingreso.