La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inició el calendario de pagos para el pleno de beneficiarios. Los jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán con 2,34% de aumento.

En la misma línea, los adultos mayores cobrarán el bono extra de $ 70.000 junto con la segunda cuota del aguinaldo.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre

Los adultos mayores cobrarán con 2,34% de aumento junto con el bono de $ 70.000. También, percibirán el 50% del mejor haber del semestre en concepto de aguinaldo. De esta manera, cobrarán los siguientes montos:

Jubilación mínima : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PUAM : $ 479.055,51 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC por invalidez o vejez : $ 427.923,57 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos : $ 581.319,39 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Cuándo cobran los jubilados en diciembre

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

El calendario anses de diciembre Fuente: Shutterstock S.Toey

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

Cuánto cobran los titulares de la AUH en diciembre

Los titulares de la AUH también recibirán el incremento de 2,34%. De esta manera, los beneficiarios cobrarán un haber bruto de $ 122.492.

Cuándo cobran los titulares de AUH