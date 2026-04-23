“Todo salió tal como estaba previsto”, revelan en VALO, el banco de referencia del mercado financiero, una vez pasada la asamblea de accionistas. Hasta hace unos días, lo más importante era que iba a asumir José Nápoli como nuevo Presidente, en lugar de su hermano Juan, que pasará a ocupar la Vicepresidencia y encargarse de los temas institucionales y políticos. Pero el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, acreditó 158 millones de acciones y 14% del paquete accionario del banco, pidió ejercer el voto acumulativo, para colocar a un director y a un miembro de la comisión fiscalizadora. José Nápoli, el mayor accionista individual, pidió también el voto acumulativo y, con sus 159 millones de acciones, logró el quórum, con el 52% de los votos. Por lo tanto, el Estado no logró colocar ni a un director ni a un miembro de la comisión fiscalizadora, ya que perdió en ambas votaciones. “El Banco recibió una notificación del accionista FGS-ANSES por la cual dicho accionista informó su decisión de votar por el sistema de voto acumulativo en los términos de los artículos 263 y 289 de la Ley N° 19.550 para la elección de Directores y Síndicos, Titulares y Suplentes”, había revelado en una nota a CNV. “Fue todo de manera armoniosa y educada con la ANSES, todos contentos”, revelan los presentes. Sí ingresó en el directorio Juan Pablo Gusmano, quien había sido vicepresidente senior de Goldman Sachs en Nueva York. Cristian Navarro ha comenzado a ejercer el cargo de Gerente General y CEO del Banco de Valores, y designó a Manuel Azcárate para que, en forma interina y por el plazo de seis meses, asuma el cargo de Gerente de Riesgos Integrales. Navarro reemplaza a Norberto Mathys, quien era el vicepresidente además del CEO, y ahora se encargará del área de Paraguay de VALO. Se produjo la desvinculación del Gerente de Finanzas de VALO, Fernando Urso. Asimismo, el Directorio designó, con carácter interino a Fernando Bava a cargo de la Gerencia de Finanzas. Finalmente, el Directorio designó a Macarena Ruiz a cargo de la Gerencia de Modernización y Producto.