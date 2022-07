Silvina Batakis ante el FMI: una por una, las metas "imposibles" de Argentina para fin de año

Los números del primer semestre dejan la última foto de cumplimiento de las metas acordadas con FMI del ex ministro de Economía Martín Guzmán. En el frente fiscal se logró cumplir con la meta semestral pero la asistencia monetaria se excedió levemente.

Las dudas están instaladas para este semestre , mientras Silvina Batakis empezó a poner en marcha los anuncios para morigerar el gasto, como el freno de las contrataciones en la administración pública.

"El déficit primario del primer semestre trepó al 1% del PBI, tras un rojo de 0,4% en 2021 y leve superávit en 2019, y el gobierno sobrecumplió con la meta FMI sobre el déficit primario semestral por unos $ 74.000 millones ", detalló la consultora Equilibra.

El frenazo llegó en junio. "Tras crecer a un ritmo de 14% real en los primeros cinco meses del año, el gasto primario apenas creció 1% en junio. Así, las erogaciones promedio de los últimos 3 meses pasaron de crecer 12 puntos por encima de los ingresos tributarios a hacerlo 5 puntos".

Kristalina Georgieva recibe a Silvina Batakis en la sede del FMI en Washington DC

Los economistas de Ecolatina coinciden en el sobrecumplimiento pero advierten por la segunda mitad del año. "El cumplimiento de la meta anual (2,5%/PBI) exigirá una reducción real del gasto en el segundo semestre, no sólo en la comparación interanual sino también contra el primer semestre, un objetivo para nada sencillo de cumplir pese a la aceleración de la inflación. El gasto en la segunda mitad del año suele ser estacionalmente más elevado ", remarcaron.



Una nueva aceleración de la inflación "permitiría licuar buena parte del gasto indexado": los recursos tributarios capturan la suba de precios en el presente pero la fórmula de movilidad para jubilaciones y asignaciones familiares "la incorpora con cierto rezago".

"Sería necesaria una caída de dos dígitos en el gasto en términos reales para alcanzar las metas", enfatizó Equilibra.

asistencia monetaria al tesoro

En lo que va de julio el BCRA emitió $ 195.000 millones (0,2%/PBI) para asistir al Tesoro y ya suma $ 630.000 millones en el año, 0,8%/PBI, $ 35.000 millones por arriba de la meta del FMI para el tercer trimestre, agrega la consultora que dirige Martín Rappetti.



"En el frente monetario, el exceso de emisión en la primera parte del año se ha traducido en un aumento en la velocidad de circulación del dinero. Los números de emisión de pesos para el semestre para cubrir el déficit fiscal primario y los pagos de intereses son elevados y crecientes en la medida que el Tesoro no pueda renovar sus abultados vencimientos de deuda en pesos", advierten los economistas de MAP.

En el segundo semestre vencen unos $ 4,5 billones de deuda en pesos, equivalentes a 5.5% del PIB, con pico en septiembre, por $ 1,6 billones.

"De no mediar un cambio en las expectativas de emisión que tienen los agentes económicos, la demanda de dólares (y la presión en el mercado cambiario) luce difícil de moderarse". En ese sentido desde MAP marcan que "el rojo de las cuentas públicas sigue siendo un problema y no se han especificado medidas concretas para ponerle un freno al gasto".

Los economistas de LCG suman que en lo que va del año la asistencia ya totaliza $ 630.000 millones en el año, suma que se acerca peligrosamente al límite acordado con el FMI de no emitir por encima de 1% del PBI ($ 800.000 millones). "Dada una dinámica fiscal que no parece moderarse a la velocidad de la escasez de financiamiento, esta meta parece ya caída", enfatizan.



RESERVAS del bcra

En cuanto a las reservas netas, cerraron la semana en u$s 3.488 millones según detalló Equilibra. Sumaron sólo u$s 1.162 millones en lo que va del año. Sin contabilizar los DEG del FMI, las reservas netas que miden el verdadero "poder de fuego" del BCRA se tornan negativas en u$s 1.300 millones.

El programa con el FMI no será atendible, advierten los economistas

Batakis llegó ayer a Washington DC y cenó con Jorge Argüello en la previa a su reunión con Georgieva

"Hasta ahora la necesidad de mejorar las cuentas públicas sólo fue una enunciación de la ministra y no hay señales de que la coalición de Gobierno tenga la decisión política de avanzar en esa dirección. En segundo lugar, la evolución de la inflación, acumulación de reservas y déficit fiscal en el primer semestre fueron bastante peor de lo proyectado", evaluó Claudio Caprarulo, director de Analytica en una nota de opinión para NA.

Para los analistas de LCG, " el programa con el FMI no será atendible . La situación actual será difícil de sostener. Un escenario de continuidad (de las medidas actuales) para todo el 2022 se vuelve menos probable". En ese sentido plantean que podría darse "un giro hacia la racionalidad: devaluación, retenciones, suba de tasas y caída de la actividad e inflación más elevada transitoriamente", aunque no descartan un escenario de profundización de los desequilibrios actuales en un esquema más intervencionista.

Sin embargo, el Gobierno sostiene que no habrá devaluación y estiman que la tensión cambiaria comenzará a retroceder esta semana. A medida que bajen las importaciones de energía, en los despachos oficiales esperan contar con más margen de maniobra en términos de reservas mientras se define cómo estimular la liquidación del campo.