Desdoblamiento del dólar: cuál es el esquema que el FMI podría aceptar

El Gobierno trabaja en medidas para "reforzar las reservas" con un desdoblamiento del tipo de cambio para turistas que permita ingresar en el mercado de cambio los dólares que traen los visitantes del exterior. Una medida de este tipo debe tener el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el que el equipo de Silvina Batakis está en consulta.

La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se acerca al 150% y la divisa blue reforzó la escalada tras conocerse la noticia de la medida. Los dólares del turismo del exterior alimentan hoy al mercado blue. Sólo el 16% de las divisas que traen se liquidan en el mercado único y libre de cambios según los datos que mira el Gobierno.

En ese marco, quienes conocen el FMI consideran que el organismo podría aceptar el desdoblamiento excepcional para reforzar las reservas. "Se necesita un tipo de cambio único", detalló Claudio Loser, ex director para el Hemisferio Occidental del FMI "pero puede haber un sistema simple de dos tipos de cambio, uno comercial más devaluado para importación y exportación con los impuestos que sean, más pagos de deuda, y uno libre".



"Ese tipo de sistema es una transición bastante razonable que el Fondo aceptaría" , detalló Loser en declaraciones a FM Millenium.



En ese marco, consideró que "con un dólar de exportación a $ 87 (descontando retenciones) y un dólar blue a más de $ 300 es una señal de que esto no puede seguir. Va a haber un derrumbe con el dólar".

Sobre el cumplimiento de las metas con el Fondo, Loser ponderó la dureza de quien hoy ocupa el que fuera su supuesto, el brasileño Ilan Goldfajn, y advirtió que habrá que ver si "hace la vista gorda". El viernes pasado se conoció que quien hasta ahora había sido la principal interlocutora, Julie Kozack, pasará a tener a su cargo el área de Europa, por lo que Goldfajn será el nuevo interlocutor, además de Luis Cubeddu, jefe del staff Argentina del FMI.

las metas del acuerdo con el fmi

"Hasta ahora cumplieron con el acuerdo con el Fondo pero no sé qué va a pasar en septiembre. Se pueden haber cumplido los objetivos de junio pero la parte fiscal y monetaria sigue desbordada", enfatizó y a diferencia del Gobierno, que remarca el aumento del costo de los combustibles y el impacto en la salida de reservas, consideró que "Argentina no ha sido afectada negativamente por la guerra de Ucrania en términos de precios internacionales" porque compensó con los mejores precios de los commodities agrícolas.

"Mi experiencia de viejo y no de diablo es que cuando las autoridades de todos los países dicen "no vamos a devaluar", es porque falta poco para que eso ocurra", enfatizó el ex director para América latina del FMI.