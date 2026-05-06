Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles, 6 de mayo de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día. En este miércoles, 6 de mayo de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con tomates suele asociarse con vitalidad, abundancia y bienestar; indica etapas fértiles y oportunidades que maduran. Si están rojos y sanos auguran logros y afecto; si están verdes o podridos advierten prisas, frustración o vínculos que requieren cuidado. El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.