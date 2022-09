Sergio Massa le dio fin al dólar soja: las nuevas medidas que anunció y la pregunta por la devaluación

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó este viernes el anuncio del cierre de la vigencia del dólar soja, que finalizó hoy con una liquidación diaria récord de u$s 647,6 millones y una total de u$s 8123 millones. A su vez, adelantó medidas para el próximo lunes para aumentar "el volumen exportador argentino".

"Tenemos resultados que son más que satisfactorios, que nos permiten mostrar liquidaciones récord en la historia argentina", inició el funcionario, quien luego agradeció a los líderes del sector agropecuario.

Massa reveló que la medida tuvo la participación de 44622 productores y personas jurídicas que completaron los más de 13.725.198 toneladas comercializadas hasta el día de hoy .

LOS ANUNCIOS DE SERGIO MASSA

El ministro anticipó hoy que la semana próxima se anunciarán medidas para incrementar las exportaciones y un nuevo sistema para quitar beneficios a quienes "hicieron trampas" con las importaciones.

Además, anunció un programa para pequeños y medianos productores de maíz y soja con el objetivo de incrementar la siembra en más de 300 mil hectáreas, al presentar en el Palacio de Hacienda los resultados del Programa de Incremento Exportador (PIE), que estableció un tipo de cambio de $ 200 por dólar para las exportaciones de soja con vigencia hasta el día de hoy.

"A partir del lunes empieza a funcionar un programa para aquellos pequeños productores que hayan vendido mas del 85% previo al inicio del programa de incremento exportador, que va a permitir financiar la mitad de las semillas y los fertilizantes de los productores de maíz y soja de menos de 200 hectáreas", anunció el ministro.

La pregunta por la devaluación

Sergio Massa fue preguntado sobre las medidas que podría tomar en las próximas semanas tras el aumento del pasivo del Banco Central, el mantenimiento de la brecha cambiaria en valores cercanos al 100% y el posible atraso del tipo de cambio oficial.

"A diferencia de aquellos que creen que los problemas de la Argentina se arreglan mágicamente por una devaluación, nosotros entendemos que hay que tener responsabilidad porque cambiar de un día para el otro el valor del tipo de cambio representa empujar a 20 puntos de argentinos a la pobreza", respondió.

Y siguió: "Me parece que cuando uno tiene la responsabilidad de mirar en términos económicos no puede hacerlo sin mirar el costado social. No hay paz social sin estabilidad macroeconómica ni estabilidad macroeconómica sin paz social. Arrojar 20 puntos de argentinos a la pobreza puede ser muy útil en un PowerPoint, pero la Argentina no lo es".

DÓLAR SOJA: LOS LOGROS DEL PROGRAMA

El denominado 'dólar soja' permitió al Banco Central acumular unos u$s 4990 millones este mes tras la aplicación de un tipo de cambio especial para el sector de 200 pesos por dólar, lo que disparó liquidaciones por más de u$s 8123 millones.



A principios de mes, la iniciativa fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, u$s 5000 millones durante el corriente mes, objetivo que ya fue superado.



La medida había sido tomada con el objetivo de engrosar las reservas del Banco Central, en el marco de la segunda revisión de las metas pactadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el pago de los vencimientos de unos u$s 2600 millones en septiembre.

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) publicó un comunicado en el que detalló que el volumen de comercialización generó un aumento del 427% en relación con septiembre del mismo mes (2021) y un aumento del 333% en relación con el promedio de los 5 meses previos desde que comenzó la cosecha de la presente campaña agrícola .

%uD83D%uDCC4 COMUNICADO DE CIARA-CEC | SOBRE EL FIN DEL PROGRAMA DE INCREMENTO EXPORTADOR pic.twitter.com/W1P7BBQy6m — Cámara de la Industria Aceitera Argentina (CIARA) (@CamaraAceites) September 30, 2022

Con la acumulación de reservas, el Banco Central pudo dar vuelta la tendencia de los meses anteriores en los cuales fue vendedor neto en el mercado oficial de cambios, debido sobre todo a la presión que ejercieron las importaciones de energía.

De esta manera, a partir las liquidaciones de los exportadores de soja incentivados por un tipo de cambio diferencial de $ 200, en el tercer trimestre, el BCRA acumuló u$s 3.162 millones y en el año suma u$s 5.008 millones.