SIRA para importaciones: Matías Tombolini anticipó cómo reorganizarán dólares hasta 2023

El próximo 17 de octubre entrará en vigencia el Sistema de Importación de la República Argentina (SIRA) y el secretario de Comercio Matías Tombolini dio precisiones sobre qué pasará el día después y cómo será el proceso con las empresas para ordenar y "reprogramar" las importaciones hasta fin de año y para 2023.

"Argentina necesita imperiosamente acumular reservas. Estamos transitando un momento extraordinario de exportaciones pero hay dificultades por el volúmen de las importaciones y por la brecha cambiaria", reconoció ante los empresarios autopartistas que participaron del almuerzo de Automechanika , la exposición organizada por AFAC -la cámara de fabricantes de autocomponentes- y Messe Frankfurt.

"Vamos a priorizar el uso de los dólares de los argentinos" , aseguró y reconoció que para seguir creciendo, se necesitan compras al exterior. Por cada suba de punto de producto, las importaciones crecen tres puntos, recordó el funcionario del equipo de Sergio Massa que se definió como profesor de Economía. Tombolini remarcó que se necesita fortalecer reservas y la moneda para bajar la inflación .

En el Restaurante Central de La Rural lo escuchaban los autopartistas con la expectativa por la puesta en marcha del SIRA la próxima semana. Y Tombolini detalló los pasos a seguir con la puesta en marcha del sistema de importaciones.

Tombolini recorrió la muestra con el titular de AFAC, Raúl Amil

"En la secretaría de Comercio se unificó interior y exterior para juntar la punta de los costos de los precios y las ventas ", detalló yendo un poco hacia atrás, desde que asumió Massa. Una de las premisas fue "ordenar el mundo de las SIMI para importar".

"La organización del comercio planteaba dos desafíos", confesó el economista. Por un lado, si los productos tenían que entrar con licencia automática o no automática. El Gobierno amplió la semana pasada el universo de productos bajo LNA. "Y el otro desafío por la fecha de pago, si había que pedir SIMI A o B, que determina el plazo de pago y el acceso al MULC, contado o 180 días", recapituló.

Cómo será el nuevo sistema SIRA

En ese marco, anticipó que, con el SIRA, el Gobierno busca "reprogramar el horizonte de importaciones para el último cuatrimestre de 2022 y 2023", algo que empezó a conversar con cámaras sectoriales como AFAC (autopartes), Afarte (electrónicos de Tierra del Fuego), Adefa (automotrices) y de forma más general con la Unión Industrial Argentina (UIA), CAME y CGERA, entre otras.

Ese trabajo con las cámaras apunta a definir prioridades de importación. "Argentina enfrenta una restricción externa adicional. La guerra le restó u$s 5000 millones netos y el adelanto de importaciones que se dio generó un número más voluminoso", detalló. Por eso consideró que es necesario "separar la paja del trigo" y los bienes intermedios, de capital e insumos, de los bienes que hay que mirar como placas de video, pelotitas de golf, tragamonedas y las cautelares . "Había empresarios que buscaban tomar algún tipo de ventaja", aseguró.

En ese marco, el SIRA incluye un perfil financiero, otro de riesgo aduanero e incorpora cautelares como prácticas abusivas. El paso siguiente al armado de ese perfil será en la secretaría de Comercio, para "ofrecer previsibilidad para el flujo de pagos de lo que resta del año y 2023" .

La idea, explicó Tombolini a El Cronista, es calzar los permisos con el acceso a divisas. "Habrá una convocatoria para empezar a organizar el modelo y construir una matriz de previsibilidad", anticipó a los empresarios autopartistas.

anticipo del esquema de importaciones

"Necesitamos que vengan a la secretaría de Comercio y anticipen su esquema de importaciones para no tener restricciones derivadas del mal uso de las divisas del país a partir de noviembre y diciembre que los procesos estén ordenados, que no tengan que salir a tocarle el timbre a los funcionarios", detalló. Pero ese trabajo será con las cámaras, no de forma individual.

Con el SIRA, resumió Tombolini, habrá "tarea para el hogar". El Gobierno espera poder ordenar de demanda de divisas en unos 30 días, en un contexto donde aflojó la demanda de dólares para importaciones de energía.

Abusos en precios

El secretario de Comercio también les dedicó unos minutos a los precios y consideró que "hubo abusos" por parte de las empresas y por lo tanto "hoy hay un problema con los precios".