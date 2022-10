Empresarios de IDEA presentarán documento de propuestas: los 5 ejes que quieren debatir luego del Coloquio

Empresarios de IDEA le presentarán a un documento con propuestas al Gobierno, la oposición y otros actores que forman parte de las distintas industrias en las que desarrollan sus actividades. El objetivo: que el debate que se llevó a cabo en Mar del Plata durante las tres jornadas de encuentro no queden 'en la nada'.

Por eso, como conclusión del 58° Coloquio de IDEA, los empresarios resumirán en un texto sus propuestas para impulsar el crecimiento de la Argentina. El escrito se difundirá la semana que viene. Pero este mismo viernes, cuando finalice la cumbre empresaria y política, se llevará una copia el presidente Alberto Fernández, quien encabezará esta tarde el cierre de la cumbre que tuvo como epicentro al hotel Sheraton de Mar del Plata.

Qué temas propondrán

Así lo anticiparon en una conferencia de prensa Daniel Herrero, presidente del 58° Coloquio de IDEA y Toyota Plan; Roberto Murchison, presidente de IDEA y Grupo Murchison; y Daniel González, director ejecutivo de IDEA y ex CEO de YPF. Buscarán tratarlas en el ámbito del Poder Ejecutivo, legislativo y provincial. Los cinco ejes que las atravesarán son: educación, empleo, reglas de juego claras para dinamizar inversiones, finanzas públicas y la inserción del país en el mundo para crecer.

"Fueron consensuadas y legitimadas. Forman parte de un amplio consenso que nació del intercambio entre los más de 800 representantes de empresas que participaron del Coloquio. Cosechamos lo que se 'transpiró' en las últimas horas para incluirlo. Más allá de las diferencias de posturas, a lo largo de estos días observé diálogo. Nos vamos a sentar con los distintos interlocutores. Si hará falta, pediremos más reuniones. No hay otra opción que dialogar", explicó Herrero.



"Tiene que ver con dejar de hablar tanto del potencial y concentrarnos en el presente. Es una discusión amplia para generar un plan de país que perdure más allá del Gobierno de turno. Empiezo a notar un consenso que se vio plasmado estos días", afirmó Murchison

Las propuestas nacieron de los más de 800 representantes de empresas que participaron del Coloquio.

"Cada empresa y sector vive una realidad particular, por lo que es necesario crear un 'traje a medida' de cada necesidad. Y la situación no se resuelve si no estabilizamos la macro, lo cual llevará tiempo. Pero podemos comenzar con medidas para aplicar en breve", afirmó Herrera.



En ese sentido, los directivos aclararon que las propuestas conjuntas que realizarán no son "una receta" ni "un plan". Destacaron que presentar una fórmula "no es el espíritu de IDEA", ya que "no existe una solución única en un entorno complejo que involucra al mundo gremial y académico, entre otros actores".

Preocupación por el largo plazo

Desde el inicio del 58° Coloquio, el lema "ceder para creer" provocó ruidos entre el número récord de participantes que tuvo esta edición . Aunque en los pasillos los empresarios mostraron desánimo y hablaron en off de las limitaciones actuales -restricciones para importar, falta de dólares y una inflación que en septiembre fue del 6,2%-, en on coincidieron en la necesidad de mirar hacia adelante. Pese a la incertidumbre, todavía tienen esperanzas.

En ese sentido, desde la dirección de IDEA, aseguraron que hoy los empresarios están más preocupados por el largo plazo que por el corto. Al respecto, González remarcó que en la última encuesta previa al Coloquio -que IDEA realizó en septiembre- el 80% de las menciones de 250 ejecutivos consultados afirmaron que la necesidad de "estabilidad institucional" es el principal desafío que registran, más allá de los problemas comunes del día a día.

"No necesitamos venir a Mar del Plata para hacer catarsis. Queremos apuntar al futuro, construyendo la Argentina de consensos y reglas de juego claras con un modelo de país que genere inversiones para crear confianza. La Argentina no tiene otra salida que el crecimiento. Y para eso es necesario confianza en el largo plazo. Lo expresó Pérez Companc en uno de los paneles: se trata de poner a la Argentina por delante de una vez por todas", aseguró Herrero.