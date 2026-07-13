Banco Provincia te regala hasta $ 170 mil | Todos los imperdibles descuentos y promociones de Cuenta DNI en junio 2026

El Banco Provincia confirmó los nuevos beneficios y descuentos para aliviar el presupuesto familiar y aprovechar al máximo cada compra en julio. Esta nueva iniciativa trae distintas oportunidades para que la billetera digital permita ahorrar en distintos rubros.

Con aumento en el tope de descuento de dos beneficios clave, las vacaciones de invierno se presenta como un momento ideal para hacer rendir estas ofertas debido a que suben otros gastos. Por eso, es importante conocer el listado completo las promociones de julio para ahorrar todo lo posible.

Uno por uno: los descuentos con Cuenta DNI en julio

Para acceder a todos estos beneficios, es indispensable pagar a través de la aplicación Cuenta DNI. Los reintegros se verán reflejados en tu cuenta dentro de los 10 días hábiles posteriores a la compra.

1. Comercios de cercanía

20% de descuento de lunes a viernes con tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 30.000 en consumos.

2. Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

Banco Provincia anunció NUEVOS descuentos con Cuenta DNI en julio: qué días aplican.

3. Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días. Tope de $ 6.000 por semana, que se alcanza con $ 15.000 en consumos.

4. Gastronomía

25% de descuento todos los días. Nuevo tope de $ 10.000 por semana, que se alcanza con $40.000 en consumos.

5. FULL YPF (gastronomía)

25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Nuevo tope de $ 10.000 por fin de semana, que se alcanza con $ 40.000 en consumos. Este beneficio no aplica a la compra de combustibles.

6. Marcas destacadas

30% de descuento todos los días. Tope de $ 15.000 por mes, que se alcanza con $ 50.000 en consumos mensuales.

Otros descuentos y promociones especiales