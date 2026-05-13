El economista Orlando Ferreres brindó un panorama detallado sobre la marcha de los precios, el nivel de actividad y las dudas que persisten en los mercados internacionales respecto al impacto de la política en el plan económico de la Argentina durante una entrevista a Canal E. Con el dato oficial del IPC de abril de INDEC a la vuelta de la esquina, el consultor adelantó que, según sus mediciones, la desaceleración de la inflación es un hecho, aunque anticipó que mayo presentará nuevos desafíos por el ajuste de precios regulados. Para Ferreres, el cuarto mes del año consolidó la tendencia descendente. “El IPC nuestro -que mide el Gran Buenos Aires- mostró un aumento del 2,6% mensual en abril”, señaló el economista. Según su desglose, los rubros que lideraron las subas fueron esparcimiento, transporte y comunicaciones, con alzas de entre el 3,9% y el 4,4%. Sin embargo, advirtió que mayo no será un mes sencillo debido al peso de las tarifas: “Mayo viene con ciertos problemas, por más que la primera semana los alimentos dieron estancados o algo negativos”. Ferreres puntualizó los incrementos esperados en agua (3%), gas (3%), nafta (5%) y salud (3,9%), además del impacto del transporte en la provincia de Buenos Aires, donde los colectivos que no entran a CABA sufrieron un ajuste del 11,2%. Respecto al nivel de actividad, Ferreres observó una dinámica de “recuperación y freno” en la industria. Si bien marzo había mostrado signos positivos, abril encendió algunas alarmas: “El cemento Portland de abril cayó 13,2% con respecto al mismo mes del año pasado. O sea, no se continuó en abril la recuperación de la industria”, explicó. Pese a esto, el consultor mantiene una visión optimista para el mediano plazo apoyada en los sectores extractivos. “En cuanto al agro, a la minería, petróleo y todo lo que es extracción de crudo, eso anda muy bien”, afirmó, proyectando un crecimiento del PBI del 2,8% para el año 2026. Uno de los puntos más salientes de su análisis fue la explicación de por qué el Riesgo País no logra perforar los niveles actuales y por qué los capitales argentinos no regresan al circuito formal. Ferreres fue tajante al hablar del horizonte electoral: “La clave del Riesgo País es que está el ‘riesgo kuka’, o sea, de que vuelva el populismo a gobernar el país y que empiece a tener déficit fiscal e inflación”. Para el economista, este temor es el principal freno para los inversores. “Acá el riesgo son las elecciones de octubre del 27. ¿Quién las va a ganar? ¿El gobierno o la oposición? Frente a esa duda, la gente que tiene que poner el dinero en efectivo lo piensa dos veces”, sentenció. Incluso refiriéndose a los u$s 400.000 millones -tal como consignó el ministro de Economía Luis Caputo- que los argentinos tienen fuera del sistema, Ferreres justificó la cautela: “La gente tiene la plata fuera del sistema de legislación argentina... no es que quieran tener eso, nadie quiere, pero es necesario por las circunstancias”. “Milei dice: ‘Esperen un poco, que vamos a ir convirtiendo lo mensual en anual y ahí no tendríamos inflación’. Tienen que esperar. Yo creo que está bien, hay que esperar”, concluyó, respaldando la paciencia que pide el Ejecutivo mientras se corrigen los desequilibrios de fondo.