La asistencia de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos?

La Seguridad Social dispone de una serie de ayudas económicas dirigidas a aquellas personas que no reciben ingresos suficientes de su pensión de jubilación. En España, las mujeres jubiladas perciben una media de 1100 euros mensuales, mientras que los hombres reciben un promedio de 1600 euros. No obstante, con el fin de reducir esta disparidad, el Gobierno concede un complemento en situaciones específicas.

Se trata del complemento para la reducción de la brecha de género, implementado en 2021, que a partir de ahora podrá ser solicitado tanto por mujeres como por hombres que cumplan con ciertos requisitos mínimos. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en diversas sentencias que obligan a garantizar la igualdad en el acceso al complemento.

La ayuda persigue el objetivo de compensar el impacto que supone la crianza de los hijos en la trayectoria laboral. Aunque este fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, cualquier jubilado con hijos tiene la posibilidad de solicitarlo para incrementar su pensión en un máximo de 140 euros.

Quiénes pueden pedir la ayuda de 140 euros al mes

El complemento por brecha de género constituye una prestación con un importe de 35,90 euros por cada hijo, con un límite de cuatro hijos. Para el año 2025, la cantidad máxima ascenderá a 143,60 euros mensuales, las cuales se incorporan directamente a la pensión contributiva si se cumplen ciertos requisitos.

Este importe está destinado a aquellos que perciben una pensión contributiva por jubilación, incapacidad permanente o viudedad, reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

La asistencia de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos?. (Fuente: Shutterstock).

Para poder acceder a esta prestación es necesario:

Estar afiliado a cualquier régimen del sistema de la Seguridad Social y solicitar una pensión contributiva por jubilación, incapacidad o viudedad.

Tener hijos debidamente registrados en el Registro Civil.

La pensión debe haber sido reconocida a partir del 4 de febrero de 2021.

Asimismo, la Seguridad Social determina ciertas excepciones que impiden el cobro del complemento. Solo uno de los progenitores podrá recibir la cantidad correspondiente por los mismos descendientes y tampoco se concederá el derecho al padre o madre que haya sido privado de la patria potestad judicialmente, ni al que haya sido condenado por violencia.

La asistencia de 140 euros para todos los jubilados con hijos: ¿cómo pedirla y cuáles son los requisitos?. (Fuente: Shutterstock).

Guía para solicitar la ayuda de 140 euros destinada a jubilados

Aquellos pensionistas que deseen y tengan la posibilidad de recibir el complemento para la reducción de la brecha de género, deberán acceder a la plataforma de “Tu Seguridad Social” mediante cl@ve, DNI o certificado digital, o bien a través de la plataforma habilitada por el INSS en caso de no contar con los métodos de identificación disponibles.

En la solicitud pertinente será necesario marcar la casilla específica para la solicitud de este complemento y completar los datos relacionados con sus hijos. En caso de no realizarlo durante la solicitud inicial, esta solicitud puede presentarse posteriormente, siempre que se cumplan los requisitos legales establecidos.

De acuerdo con los datos más recientes proporcionados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el complemento es recibido por cerca de un millón de pensiones y su alcance seguirá ampliándose tras la decisión del Supremo de reconocerlo también para hombres.