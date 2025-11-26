Una buena de ANSES: desde diciembre, cobrarán un extra de $ 188.000

Atención jubilados de ANSES: de cuanto será la mínima con el aguinaldo de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció un beneficio clave para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH): durante diciembre, podrán acceder a un pago extra que, según el tipo de asignación, llega hasta los $ 600.000.

Para recibirlo, deberán presentar la Libreta AUH antes del 31 de diciembre de 2025. ¿A quiénes contempla?

Qué es la Libreta AUH y por qué determina el cobro del acumulado anual

La Libreta AUH es el documento en el que se certifican vacunación, controles de salud y escolaridad, tres requisitos que ANSES exige para garantizar el acompañamiento integral de niñas, niños y adolescentes.

Cada mes, el organismo retiene el 20% del valor de la AUH, y esa suma solo se libera cuando la Libreta AUH es presentada y validada. Si el trámite no se realiza dentro del período establecido, el titular pierde el derecho a cobrar el monto acumulado.

¿Cómo presentar la Libreta AUH ANSES, paso a paso?

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ir a la sección “Hijos” y elegir “Libreta AUH” para verificar datos. Descargar e imprimir los formularios de vacunación, escolaridad y controles médicos. Llevarlos a la escuela y al centro de salud para que los firmen y sellen. Subir la foto de la Libreta (formato JPG, legible, máximo 3 MB) en Mi ANSES. Confirmar el trámite y esperar la validación del organismo.

Cuánto se cobra por la Libreta AUH en 2025

AUH general: $ 188.069

AUH zona desfavorable: $ 244.491

AUH por discapacidad: $ 612.401

AUH por discapacidad en zona desfavorable: $ 796.122

Aumento AUH ANSES: cuánto cobro en diciembre 2025

Por el Decreto 274/2024, las asignaciones se actualizan según el IPC. Con la inflación de octubre (2,3%), los nuevos valores serán:

AUH: $ 122.471,72

AUH con discapacidad: $ 398.775,21

Recuerda que ANSES retiene el 20% mensual, por lo que el monto neto que se deposita en la cuenta es menor.