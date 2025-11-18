A raíz del decreto que establece dos días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se vio obligada a modificar el calendario de pagos previsto para este mes.
Además de las nuevas fechas de cobro, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un aumento del 2,08% en sus haberes, en línea con el dato de inflación de septiembre.
Calendario de pagos ANSES noviembre 2025: ¿cuándo cobran jubilados y pensionados?
Este mes, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en las siguientes fechas:
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?
Con el ajuste del 2,08% y el bono extraordinario de $ 70.000, los haberes de noviembre quedan conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
- PUAM: $ 336.468,31 ($ 266.468,31 de haber + $ 70.000 de bono)
- PNC por invalidez o vejez: $ 303.159,77 ($ 233.159,77 de haber + $ 70.000 de bono)
- PNC madre de siete hijos: $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)
- Jubilación máxima: $ 2.241.349,35
¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en noviembre?
Los titulares de Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre
¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en noviembre 2025?
Los nuevos montos de las asignaciones familiares son:
- AUH: $ 119.690,95
- AUH con discapacidad: $ 389.806,76
- SUAF (primer escalón de ingresos): $ 59.862,25
- SUAF por hijo con discapacidad: $ 194.910,94