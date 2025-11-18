A raíz del decreto que establece dos días de descanso por el Día de la Soberanía Nacional, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se vio obligada a modificar el calendario de pagos previsto para este mes.

Además de las nuevas fechas de cobro, los titulares de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares recibirán un aumento del 2,08% en sus haberes, en línea con el dato de inflación de septiembre.

Calendario de pagos ANSES noviembre 2025: ¿cuándo cobran jubilados y pensionados?

Este mes, los jubilados y pensionados de la ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: lunes 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: martes 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: jueves 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: viernes 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: lunes 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: martes 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: jueves 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: jueves 20 de noviembre

NA

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre?

Con el ajuste del 2,08% y el bono extraordinario de $ 70.000, los haberes de noviembre quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)

PUAM : $ 336.468,31 ($ 266.468,31 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC por invalidez o vejez : $ 303.159,77 ($ 233.159,77 de haber + $ 70.000 de bono)

PNC madre de siete hijos : $ 403.085,39 ($ 333.085,39 de haber + $ 70.000 de bono)

Jubilación máxima: $ 2.241.349,35

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en noviembre?

Los titulares de Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 20 de noviembre

DNI terminados en 9: martes 25 de noviembre

¿Cuánto cobran los titulares de la AUH y SUAF en noviembre 2025?

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son: