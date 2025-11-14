La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se abonará de manera anticipada para todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

La medida garantiza que el Sueldo Anual Complementario (SAC) se cobre antes de las Fiestas, junto con el bono extraordinario de $ 70.000 y los haberes actualizados por el último aumento de movilidad.

¿Cuándo paga ANSES el aguinaldo a jubilados y pensionados?

Según el calendario oficial de diciembre 2025, los pagos se realizarán de forma escalonada entre el 9 y el 23 de diciembre, dependiendo de la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados con haberes mínimos cobrarán entre el 9 y el 20 de diciembre, mientras que aquellos con haberes superiores lo harán entre el 16 y el 23.

Durante esas fechas, cada titular recibirá en un único depósito el haber mensual, el medio aguinaldo y el bono previsional, sin necesidad de trámite previo.

¿Cuánto cobran los jubilados con aguinaldo y bono en diciembre?

Con el incremento del 2,3% aplicado en noviembre, el haber mínimo pasa a $ 340.746.

A este monto se suman el medio aguinaldo de $ 170.373 y el bono extraordinario de $ 70.000, por lo que el total a cobrar en diciembre asciende a $ 581.119.

Para las demás categorías, los valores aproximados son:

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $ 278.594 + bono = $ 348.594

PNC por invalidez o vejez: $ 243.770 + bono = $ 313.770

PNC madre de siete hijos: $ 340.746 + bono = $ 410.746

Jubilación máxima: alrededor de $ 2.343.802

El refuerzo extraordinario de $ 70.000 se otorga de manera completa a quienes perciben la mínima y de forma proporcional para los haberes superiores.

¿Quiénes cobran el aguinaldo anticipado de ANSES?

El pago adelantado del aguinaldo abarca a:

Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC).

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Además, algunos trabajadores del sector público y privado recibirán su medio aguinaldo en diciembre, aunque el calendario confirmado por ANSES aplica únicamente al sector previsional.

¿Cómo calcular el aguinaldo de jubilados y pensionados?

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale al 50% de la mejor remuneración percibida durante el último semestre. En el caso de los jubilados, ANSES lo calcula automáticamente sobre la base del haber más alto recibido entre julio y diciembre de 2025.

Por ejemplo, un jubilado con un haber mensual de $ 340.746 recibirá un medio aguinaldo aproximado de $ 170.373, aunque el valor final puede variar por redondeos y ajustes en la liquidación.

¿Qué beneficios adicionales incluye el pago de diciembre?

Además del aguinaldo y el bono extraordinario, los jubilados recibirán el haber mensual actualizado por movilidad, correspondiente al aumento de noviembre.

La medida busca reforzar los ingresos de los adultos mayores y asegurar que todos los beneficiarios perciban sus haberes antes de las Fiestas.