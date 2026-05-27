Si bien el Gobierno eliminó las principales restricciones al dólar para personas humanas, parte del cepo cambiario continúa vigente, con impacto en las empresas. Pese a la estabilidad que el mercado cambiario muestra desde hace varios meses, con la divisa norteamericana “planchada”, todavía no hay noticias sobre una liberación definitiva.

Frente a esta situación, economistas y analistas financieros se suelen mostrar en dos lados diferentes de la vereda: a favor de sostener la situación al menos hasta las elecciones de 2027 o defendiendo la postura de una divisa completamente “libre” .

En este escenario, Leonardo Chialva, Socio de Delphos Investment analizó el panorama cambiario actual y la estabilidad del dólar y se identificó, según dijo, dentro del primer grupo.

“Por ahora”, aclaró. " Porque sencillamente estamos viendo una catástrofe, por herencias residuales " , explicó el analista, quien apoya al Gobierno en su apuesta por mantener parte del cepo.

Por qué no conviene levantar el cepo ahora, según Chialva: “Una tragedia...”

En diálogo con Radio Mitre, Chialva explicó por qué no considera conveniente eliminar todas las restricciones que se mantienen sobre el dólar en este contexto. “Hay que mantener algunos controles, porque sencillamente estamos viendo una catástrofe, por estas herencias residuales que todavía hay", detalló en referencia a las consecuencias de políticas previas al gobierno de Milei.

“No hay demanda de pesos, una tragedia. No tenés demanda de pesos porque la rompimos en 2023”, remarcó. En esa línea, sostuvo que ahora se debe apuntar a recuperar la confianza y la demanda de moneda local.

“Son experiencias que llevan tiempo y el Gobierno ha levantado prácticamente todos los controles, quedando en el margen algunos que hoy no obstaculizan el normal desarrollo de la economía”, aclaró Chialva.

Por otra parte, el economista fue consultado acerca de la estabilidad cambiaria, que aparece como un escenario inusual en la Argentina. “Es un fenómeno global, regional, lo que pasa es que los argentinos no estamos acostumbrados a que nos pase”, expresó.

“Ya el año pasado fue un poquito atípico porque el real brasileño y otras monedas de la región se habían apreciado. Eso se está repitiendo este año. Y nos lleva a una situación de estabilidad, normal . Nos pasan las cosas q le pasan al resto del mundo", aseguró.

Además, destacó las políticas que implementó la administración de Javier Milei en ese plano para llegar a la situación actual. “Es haber agarrado a un paciente terminal y estabilizarlo. Cuando vos decís que dos más dos es cuatro, y no querés inventar que es ocho, lo que te va a pasar es lo que le pasa a todo el mundo", argumentó.