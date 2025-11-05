La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó los límites de ingresos que determinan quiénes pueden acceder a las asignaciones familiares.

La medida, oficializada mediante la Resolución 339/2025, establece nuevos topes tanto individuales como del grupo familiar necesarios para cobrar el beneficio. Aquellas personas cuyos ingresos superen los montos establecidos dejarán de percibir el beneficio.

¿Quiénes dejarán de cobrar las asignaciones familiares de ANSES en noviembre?

Según lo dispuesto por ANSES, las familias quedarán excluidas del cobro de asignaciones familiares si alguno de sus integrantes percibe un ingreso superior a $ 2.453.609 mensuales, incluso si el total combinado de ingresos del grupo no supera el límite máximo establecido en los anexos de la Resolución 339/2025.

De esta manera, aun cuando el resto de los integrantes tenga ingresos bajos o medianos, si uno supera el límite individual, todo el grupo perderá el acceso a las asignaciones.

Asignaciones familiares: ¿cuánto se cobra en noviembre?

El organismo aplicará un aumento del 2,08% sobre los rangos de ingresos y los montos de las asignaciones, lo que modifica los valores vigentes a partir de noviembre. Los nuevos montos a cobrar son:

Las asignaciones se calculan en función del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), que resulta de sumar los ingresos de todos los integrantes. Con el nuevo ajuste mensual, así quedan las prestaciones vigentes:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $ 926.676: $ 59.851

IGF entre $ 926.676,01 y $ 1.359.061: $ 40.371

IGF entre $ 1.359.061,01 y $ 1.569.083: $ 24.418

IGF entre $ 1.569.083,01 y $ 4.907.218: $ 12.597

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $ 926.676: $ 194.873

IGF entre $ 926.676,01 y $ 1.359.061: $ 137.860

IGF desde $ 1.359.061,01: $ 87.007

Prenatal

IGF hasta $ 926.676: $ 59.851

IGF entre $ 926.676,01 y $ 1.359.061: $ 40.371

IGF entre $ 1.359.061,01 y $ 1.569.083: $ 24.418

IGF entre $ 1.569.083,01 y $ 4.907.218: $ 12.597

Matrimonio

IGF hasta $4.907.218: $104.459

Maternidad

Sin tope de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único