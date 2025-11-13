El INDEC anunció la inflación de octubre de 2025, el cual fue de 2,3%, por lo que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) toma como referencia para aumentar sus prestaciones sociales. Lo mismo ocurrirá para el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

Se trata de un pago mensual que abona el organismo previsional para cada hijo/a menor de 18 años, o sin límite de edad en el caso de hijo/a con discapacidad. Es diferente a la Asignación Universal por Hijo (AUH), dado que aplica para familias con mayores ingresos.

Las principales diferencias entre AUH y SUAF radican en los ingresos y el empleo del adulto a cargo.

¿Cómo quedan los montos del SUAF y asignaciones familiares para noviembre 2025?

Debido a la Ley de Movilidad, ANSES tomó como referencia el IPC del mes pasado para aumentar la SUAF y las diferentes asignaciones familiares que tendrán como base estos montos:

Asignación por hijo: $61.647

Hijo con discapacidad: $200.719

Prenatal: $61.647

Nacimiento: $71.856

Adopción: $429.629

Matrimonio: $107.593

Cónyuge: $14.955

Calendario ANSES: cuándo cobran los titulares de AUH y SUAF

Con el fin de semana largo del 24 de noviembre, el calendario de pagos de ANSES cambió y quedará de la siguiente manera:

DNI 0: lunes 10 de noviembre

DNI 1: martes 11 de noviembre

DNI 2: miércoles 12 de noviembre

DNI 3: jueves 13 de noviembre

DNI 4: viernes 14 de noviembre

DNI 5: lunes 17 de noviembre

DNI 6: martes 18 de noviembre

DNI 7: miércoles 19 de noviembre

DNI 8: jueves 20 de noviembre

DNI 9: martes 25 de noviembre.

Montos límites del SUAF

El monto del SUAF dependerá del ingreso del grupo familiar mensual, el cual podría variar por la zona en la que residan:

IGF hasta $ 926.676: $ 59.851

IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $40.371

IGF entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.418

IGF entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $ 12.597.

¿Quiénes pueden cobrar el SUAF?

El SUAF busca garantizar los derechos a la salud y educación de cada niño del país. A su vez, tiene en cuenta algunos requisitos y solo podrán cobrarlo estos grupos: