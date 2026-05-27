Dólar hoy y dólar blue hoy: cuál es la cotización del miércoles 27 de mayo minuto a minuto
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 27 de mayo. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Para Wall Street, el verdadero desafío de la Argentina ya no es únicamente sostener el superávit, sino demostrar que puede volver a financiarse afuera y transformar el equilibrio fiscal en un esquema durable.