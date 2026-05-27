La renovación de autoridades del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut se convirtió en mucho más que un acto gremial. La asunción de Jorge “Loma” Ávila para un nuevo mandato al frente de la organización sindical funcionó como una demostración de volumen político y territorial desde una de las principales cuencas hidrocarburíferas del país, con una convocatoria que reunió a dirigentes sindicales, empresarios petroleros, referentes del peronismo y al gobernador de la provincia.

El acto se realizó en la sede sindical de Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, donde Ávila asumió formalmente su cuarto mandato consecutivo como secretario general tras haber sido reelecto en diciembre de 2025 con más del 80% de los votos. Junto a él también asumió Emiliano Mongilardi como tesorero del gremio.

La ceremonia reunió a figuras de distintos sectores políticos y sindicales. Entre los asistentes estuvieron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo; el dirigente sindical Víctor Santa María; el armador político Emilio Monzó; el exdiputado nacional Diego Bossio; intendentes de la región y representantes de las principales compañías petroleras que operan en la cuenca. Entre ellos se destacó la presencia de Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy Group.

La amplitud de la convocatoria no pasó inadvertida en el sector energético. El sindicato petrolero chubutense representa a uno de los actores con mayor capacidad de influencia dentro de la industria hidrocarburífera argentina y mantiene un rol central en la discusión sobre producción, empleo e inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge.

La presencia simultánea de referentes de la CGT, dirigentes peronistas de distintas vertientes y empresarios petroleros reflejó además la capacidad de articulación que conserva Ávila, quien combina la conducción gremial con su banca como diputado nacional.

El Cronista

Una conducción ratificada por amplio respaldo interno

La continuidad de Ávila al frente del sindicato llegó respaldada por un contundente resultado electoral. En los comicios realizados en diciembre pasado obtuvo más del 80% de los votos, un resultado que le permitirá encabezar la organización durante un nuevo período de cuatro años.

Durante el acto, distintas figuras destacaron el peso del gremio dentro de la actividad petrolera nacional. Desde la conducción de la CGT remarcaron el papel de las organizaciones sindicales en la defensa del empleo y el desarrollo productivo, mientras que el gobernador Torres destacó el rol del sindicato en la representación de los trabajadores de una actividad estratégica para la economía nacional.

La nueva comisión directiva quedó conformada con Ávila como secretario general y Mongilardi como tesorero, en una estructura que buscará sostener la influencia del gremio en un contexto de transformaciones para la industria energética.

Sindicato petrolero Chubut

El peso de la cuenca petrolera

Durante su intervención, Mongilardi vinculó la actividad petrolera de Chubut con el desarrollo energético del país y reivindicó el aporte histórico de la provincia a la matriz productiva argentina. También planteó como objetivo central la defensa del empleo y el fortalecimiento institucional del sindicato.

Ávila, por su parte, llamó a sostener el rumbo de la organización durante los próximos años y puso el foco en la preservación de las fuentes laborales y la continuidad de la actividad en la región. Ante más de mil afiliados e invitados, el dirigente ratificó que el gremio mantendrá una agenda centrada en el empleo, la producción y la defensa de los trabajadores petroleros.

La foto final dejó una imagen poco habitual en el escenario político actual: empresarios energéticos, referentes sindicales nacionales, dirigentes peronistas, autoridades provinciales y líderes gremiales compartiendo un mismo acto en una provincia que sigue siendo una pieza clave dentro del mapa hidrocarburífero argentino.