En esta noticia

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el año 2026.

A través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalló las fechas en que los beneficiarios recibirán sus haberes mensuales durante todo el año.

ANSES.Confirmado|ANSES anunció nuevos aumentos para la AUH y AUE en diciembre 2025

El cronograma mantiene la división en 20 grupos de pago, una medida que busca evitar congestión en las sucursales bancarias y facilitar la organización de los cobros. Esta estructura se sustenta en el pronóstico de ingresos del sistema previsional, particularmente la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

El calendario incluye los pagos mensuales regulares y las dos cuotas del aguinaldo (junio y diciembre). Los beneficiarios se clasifican en tres categorías principales: Pensiones No Contributivas, haberes jubilatorios que no superan el primer intervalo de pago, y haberes superiores al primer intervalo.

ANSES: el calendario completo para 2026

Enero 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de febrero

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 9 de enero
  • DNI terminado en 1: 12 de enero
  • DNI terminado en 2: 13 de enero
  • DNI terminado en 3: 14 de enero
  • DNI terminado en 4: 15 de enero
  • DNI terminado en 5: 16 de enero
  • DNI terminado en 6: 19 de enero
  • DNI terminado en 7: 20 de enero
  • DNI terminado en 8: 21 de enero
  • DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas
Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

Febrero 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de marzo

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 9 de febrero
  • DNI terminado en 1: 10 de febrero
  • DNI terminado en 2: 11 de febrero
  • DNI terminado en 3: 12 de febrero
  • DNI terminado en 4: 13 de febrero
  • DNI terminado en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Marzo 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de abril

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 9 de marzo
  • DNI terminado en 1: 10 de marzo
  • DNI terminado en 2: 11 de marzo
  • DNI terminado en 3: 12 de marzo
  • DNI terminado en 4: 13 de marzo
  • DNI terminado en 5: 16 de marzo
  • DNI terminado en 6: 17 de marzo
  • DNI terminado en 7: 18 de marzo
  • DNI terminado en 8: 19 de marzo
  • DNI terminado en 9: 20 de marzo

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Abril 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de mayo

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
  • DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 10 de abril
  • DNI terminado en 1: 13 de abril
  • DNI terminado en 2: 14 de abril
  • DNI terminado en 3: 15 de abril
  • DNI terminado en 4: 16 de abril
  • DNI terminado en 5: 17 de abril
  • DNI terminado en 6: 20 de abril
  • DNI terminado en 7: 21 de abril
  • DNI terminado en 8: 22 de abril
  • DNI terminado en 9: 23 de abril

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
  • DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
  • DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
  • DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Mayo 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de junio

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 11 de mayo
  • DNI terminado en 1: 12 de mayo
  • DNI terminado en 2: 13 de mayo
  • DNI terminado en 3: 14 de mayo
  • DNI terminado en 4: 15 de mayo
  • DNI terminado en 5: 18 de mayo
  • DNI terminado en 6: 19 de mayo
  • DNI terminado en 7: 20 de mayo
  • DNI terminado en 8: 21 de mayo
  • DNI terminado en 9: 21 de mayo

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Haberes.ANSES pagará un bono de $ 100.000 en noviembre: a quiénes les corresponde

Junio 2026 - Primera cuota del aguinaldo

Validez de comprobantes: hasta el 10 de julio

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 8 de junio
  • Pagos escalonados hasta el 22 de junio (DNI terminado en 9)

SIPA - Haberes superiores:

  • Pagos distribuidos entre el 23 y el 29 de junio según terminación de DNI

Julio 2026

Validez de comprobantes: hasta el 11 de agosto

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilaciones - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 8 de julio
  • DNI terminado en 1: 10 de julio
  • DNI terminado en 2: 13 de julio
  • DNI terminado en 3: 14 de julio
  • DNI terminado en 4: 15 de julio
  • DNI terminado en 5: 16 de julio
  • DNI terminado en 6: 17 de julio
  • DNI terminado en 7: 20 de julio
  • DNI terminado en 8: 21 de julio
  • DNI terminado en 9: 22 de julio

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Agosto 2026

Validez de comprobantes: hasta el 11 de septiembre

Pensiones No Contributivas:

  • Pagos entre el 10 y el 14 de agosto según terminación de DNI

SIPA - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 10 de agosto
  • Pagos escalonados hasta el 24 de agosto (DNI terminado en 9)

SIPA - Haberes superiores:

  • Pagos entre el 25 y el 31 de agosto según terminación de DNI

Septiembre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 9 de octubre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

SIPA - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 8 de septiembre
  • DNI terminado en 1: 9 de septiembre
  • DNI terminado en 2: 10 de septiembre
  • DNI terminado en 3: 11 de septiembre
  • DNI terminado en 4: 14 de septiembre
  • DNI terminado en 5: 15 de septiembre
  • DNI terminado en 6: 16 de septiembre
  • DNI terminado en 7: 17 de septiembre
  • DNI terminado en 8: 18 de septiembre
  • DNI terminado en 9: 21 de septiembre

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Octubre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

SIPA - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 8 de octubre
  • DNI terminado en 1: 9 de octubre
  • DNI terminado en 2: 13 de octubre
  • DNI terminado en 3: 14 de octubre
  • DNI terminado en 4: 15 de octubre
  • DNI terminado en 5: 16 de octubre
  • DNI terminado en 6: 19 de octubre
  • DNI terminado en 7: 20 de octubre
  • DNI terminado en 8: 21 de octubre
  • DNI terminado en 9: 22 de octubre

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
  • DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
<div class="migrated-promo-image__description"><div class="migrated-promo-image__source">Fuente: Montaje: El Cronista</div></div>
Fuente: Montaje: El Cronista
Fuente: Montaje: El Cronista

Noviembre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

SIPA - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 9 de noviembre
  • DNI terminado en 1: 10 de noviembre
  • DNI terminado en 2: 11 de noviembre
  • DNI terminado en 3: 12 de noviembre
  • DNI terminado en 4: 13 de noviembre
  • DNI terminado en 5: 16 de noviembre
  • DNI terminado en 6: 17 de noviembre
  • DNI terminado en 7: 18 de noviembre
  • DNI terminado en 8: 19 de noviembre
  • DNI terminado en 9: 20 de noviembre

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo

Validez de comprobantes: hasta el 12 de enero de 2027

Pensiones No Contributivas:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 11 de diciembre

SIPA - Primer intervalo:

  • DNI terminado en 0: 9 de diciembre
  • DNI terminado en 1: 10 de diciembre
  • DNI terminado en 2: 11 de diciembre
  • DNI terminado en 3: 14 de diciembre
  • DNI terminados en 4, 5 y 6: 15 de diciembre
  • DNI terminados en 7, 8 y 9: 16 de diciembre

SIPA - Haberes superiores:

  • DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre