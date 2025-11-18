Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el año 2026.

A través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalló las fechas en que los beneficiarios recibirán sus haberes mensuales durante todo el año.

El cronograma mantiene la división en 20 grupos de pago, una medida que busca evitar congestión en las sucursales bancarias y facilitar la organización de los cobros. Esta estructura se sustenta en el pronóstico de ingresos del sistema previsional, particularmente la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.

El calendario incluye los pagos mensuales regulares y las dos cuotas del aguinaldo (junio y diciembre). Los beneficiarios se clasifican en tres categorías principales: Pensiones No Contributivas, haberes jubilatorios que no superan el primer intervalo de pago, y haberes superiores al primer intervalo.

ANSES: el calendario completo para 2026

Enero 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de febrero

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 9 de enero

DNI terminado en 1: 12 de enero

DNI terminado en 2: 13 de enero

DNI terminado en 3: 14 de enero

DNI terminado en 4: 15 de enero

DNI terminado en 5: 16 de enero

DNI terminado en 6: 19 de enero

DNI terminado en 7: 20 de enero

DNI terminado en 8: 21 de enero

DNI terminado en 9: 22 de enero

Jubilaciones - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero

Febrero 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de marzo

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 9 de febrero

DNI terminado en 1: 10 de febrero

DNI terminado en 2: 11 de febrero

DNI terminado en 3: 12 de febrero

DNI terminado en 4: 13 de febrero

DNI terminado en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Marzo 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de abril

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 9 de marzo

DNI terminado en 1: 10 de marzo

DNI terminado en 2: 11 de marzo

DNI terminado en 3: 12 de marzo

DNI terminado en 4: 13 de marzo

DNI terminado en 5: 16 de marzo

DNI terminado en 6: 17 de marzo

DNI terminado en 7: 18 de marzo

DNI terminado en 8: 19 de marzo

DNI terminado en 9: 20 de marzo

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo

DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo

Abril 2026

Validez de comprobantes: hasta el 12 de mayo

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril

Mayo 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de junio

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 11 de mayo

DNI terminado en 1: 12 de mayo

DNI terminado en 2: 13 de mayo

DNI terminado en 3: 14 de mayo

DNI terminado en 4: 15 de mayo

DNI terminado en 5: 18 de mayo

DNI terminado en 6: 19 de mayo

DNI terminado en 7: 20 de mayo

DNI terminado en 8: 21 de mayo

DNI terminado en 9: 21 de mayo

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo

Junio 2026 - Primera cuota del aguinaldo

Validez de comprobantes: hasta el 10 de julio

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 8 de junio

Pagos escalonados hasta el 22 de junio (DNI terminado en 9)

SIPA - Haberes superiores:

Pagos distribuidos entre el 23 y el 29 de junio según terminación de DNI

Julio 2026

Validez de comprobantes: hasta el 11 de agosto

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio

Jubilaciones - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 8 de julio

DNI terminado en 1: 10 de julio

DNI terminado en 2: 13 de julio

DNI terminado en 3: 14 de julio

DNI terminado en 4: 15 de julio

DNI terminado en 5: 16 de julio

DNI terminado en 6: 17 de julio

DNI terminado en 7: 20 de julio

DNI terminado en 8: 21 de julio

DNI terminado en 9: 22 de julio

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio

DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio

DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio

Agosto 2026

Validez de comprobantes: hasta el 11 de septiembre

Pensiones No Contributivas:

Pagos entre el 10 y el 14 de agosto según terminación de DNI

SIPA - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 10 de agosto

Pagos escalonados hasta el 24 de agosto (DNI terminado en 9)

SIPA - Haberes superiores:

Pagos entre el 25 y el 31 de agosto según terminación de DNI

Septiembre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 9 de octubre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre

SIPA - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 8 de septiembre

DNI terminado en 1: 9 de septiembre

DNI terminado en 2: 10 de septiembre

DNI terminado en 3: 11 de septiembre

DNI terminado en 4: 14 de septiembre

DNI terminado en 5: 15 de septiembre

DNI terminado en 6: 16 de septiembre

DNI terminado en 7: 17 de septiembre

DNI terminado en 8: 18 de septiembre

DNI terminado en 9: 21 de septiembre

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre

Octubre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

SIPA - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 8 de octubre

DNI terminado en 1: 9 de octubre

DNI terminado en 2: 13 de octubre

DNI terminado en 3: 14 de octubre

DNI terminado en 4: 15 de octubre

DNI terminado en 5: 16 de octubre

DNI terminado en 6: 19 de octubre

DNI terminado en 7: 20 de octubre

DNI terminado en 8: 21 de octubre

DNI terminado en 9: 22 de octubre

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Noviembre 2026

Validez de comprobantes: hasta el 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

SIPA - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 9 de noviembre

DNI terminado en 1: 10 de noviembre

DNI terminado en 2: 11 de noviembre

DNI terminado en 3: 12 de noviembre

DNI terminado en 4: 13 de noviembre

DNI terminado en 5: 16 de noviembre

DNI terminado en 6: 17 de noviembre

DNI terminado en 7: 18 de noviembre

DNI terminado en 8: 19 de noviembre

DNI terminado en 9: 20 de noviembre

SIPA - Haberes superiores:

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo

Validez de comprobantes: hasta el 12 de enero de 2027

Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 11 de diciembre

SIPA - Primer intervalo:

DNI terminado en 0: 9 de diciembre

DNI terminado en 1: 10 de diciembre

DNI terminado en 2: 11 de diciembre

DNI terminado en 3: 14 de diciembre

DNI terminados en 4, 5 y 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7, 8 y 9: 16 de diciembre

SIPA - Haberes superiores: