- <u><b>Enero 2026</b></u>
- <u><b>Febrero 2026</b></u>
- <u><b>Marzo 2026</b></u>
- <u><b>Abril 2026</b></u>
- <u><b>Mayo 2026</b></u>
- <u><b>Junio 2026 - Primera cuota del aguinaldo</b></u>
- <u><b>Julio 2026</b></u>
- <u><b>Agosto 2026</b></u>
- <u><b>Septiembre 2026</b></u>
- <u><b>Octubre 2026</b></u>
- <b>Noviembre 2026</b>
- <u><b>Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo</b></u>
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) hizo oficial el calendario de pago de las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para el año 2026.
A través de la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalló las fechas en que los beneficiarios recibirán sus haberes mensuales durante todo el año.
El cronograma mantiene la división en 20 grupos de pago, una medida que busca evitar congestión en las sucursales bancarias y facilitar la organización de los cobros. Esta estructura se sustenta en el pronóstico de ingresos del sistema previsional, particularmente la recaudación de aportes y contribuciones sobre la nómina salarial.
El calendario incluye los pagos mensuales regulares y las dos cuotas del aguinaldo (junio y diciembre). Los beneficiarios se clasifican en tres categorías principales: Pensiones No Contributivas, haberes jubilatorios que no superan el primer intervalo de pago, y haberes superiores al primer intervalo.
ANSES: el calendario completo para 2026
Enero 2026
Validez de comprobantes: hasta el 12 de febrero
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de enero
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 9 de enero
- DNI terminado en 1: 12 de enero
- DNI terminado en 2: 13 de enero
- DNI terminado en 3: 14 de enero
- DNI terminado en 4: 15 de enero
- DNI terminado en 5: 16 de enero
- DNI terminado en 6: 19 de enero
- DNI terminado en 7: 20 de enero
- DNI terminado en 8: 21 de enero
- DNI terminado en 9: 22 de enero
Jubilaciones - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de enero
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de enero
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de enero
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de enero
Febrero 2026
Validez de comprobantes: hasta el 12 de marzo
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 9 de febrero
- DNI terminado en 1: 10 de febrero
- DNI terminado en 2: 11 de febrero
- DNI terminado en 3: 12 de febrero
- DNI terminado en 4: 13 de febrero
- DNI terminado en 5: 18 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero
Marzo 2026
Validez de comprobantes: hasta el 10 de abril
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de marzo
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 9 de marzo
- DNI terminado en 1: 10 de marzo
- DNI terminado en 2: 11 de marzo
- DNI terminado en 3: 12 de marzo
- DNI terminado en 4: 13 de marzo
- DNI terminado en 5: 16 de marzo
- DNI terminado en 6: 17 de marzo
- DNI terminado en 7: 18 de marzo
- DNI terminado en 8: 19 de marzo
- DNI terminado en 9: 20 de marzo
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de marzo
Abril 2026
Validez de comprobantes: hasta el 12 de mayo
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril
- DNI terminados en 6, 7, 8 y 9: 15 de abril
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 10 de abril
- DNI terminado en 1: 13 de abril
- DNI terminado en 2: 14 de abril
- DNI terminado en 3: 15 de abril
- DNI terminado en 4: 16 de abril
- DNI terminado en 5: 17 de abril
- DNI terminado en 6: 20 de abril
- DNI terminado en 7: 21 de abril
- DNI terminado en 8: 22 de abril
- DNI terminado en 9: 23 de abril
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril
- DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril
- DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril
- DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril
Mayo 2026
Validez de comprobantes: hasta el 10 de junio
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 11 de mayo
- DNI terminado en 1: 12 de mayo
- DNI terminado en 2: 13 de mayo
- DNI terminado en 3: 14 de mayo
- DNI terminado en 4: 15 de mayo
- DNI terminado en 5: 18 de mayo
- DNI terminado en 6: 19 de mayo
- DNI terminado en 7: 20 de mayo
- DNI terminado en 8: 21 de mayo
- DNI terminado en 9: 21 de mayo
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de mayo
Junio 2026 - Primera cuota del aguinaldo
Validez de comprobantes: hasta el 10 de julio
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de junio
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de junio
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de junio
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de junio
- DNI terminados en 8 y 9: 12 de junio
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 8 de junio
- Pagos escalonados hasta el 22 de junio (DNI terminado en 9)
SIPA - Haberes superiores:
- Pagos distribuidos entre el 23 y el 29 de junio según terminación de DNI
Julio 2026
Validez de comprobantes: hasta el 11 de agosto
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de julio
Jubilaciones - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 8 de julio
- DNI terminado en 1: 10 de julio
- DNI terminado en 2: 13 de julio
- DNI terminado en 3: 14 de julio
- DNI terminado en 4: 15 de julio
- DNI terminado en 5: 16 de julio
- DNI terminado en 6: 17 de julio
- DNI terminado en 7: 20 de julio
- DNI terminado en 8: 21 de julio
- DNI terminado en 9: 22 de julio
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio
Agosto 2026
Validez de comprobantes: hasta el 11 de septiembre
Pensiones No Contributivas:
- Pagos entre el 10 y el 14 de agosto según terminación de DNI
SIPA - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 10 de agosto
- Pagos escalonados hasta el 24 de agosto (DNI terminado en 9)
SIPA - Haberes superiores:
- Pagos entre el 25 y el 31 de agosto según terminación de DNI
Septiembre 2026
Validez de comprobantes: hasta el 9 de octubre
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 14 de septiembre
SIPA - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 8 de septiembre
- DNI terminado en 1: 9 de septiembre
- DNI terminado en 2: 10 de septiembre
- DNI terminado en 3: 11 de septiembre
- DNI terminado en 4: 14 de septiembre
- DNI terminado en 5: 15 de septiembre
- DNI terminado en 6: 16 de septiembre
- DNI terminado en 7: 17 de septiembre
- DNI terminado en 8: 18 de septiembre
- DNI terminado en 9: 21 de septiembre
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
- DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
- DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre
Octubre 2026
Validez de comprobantes: hasta el 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
SIPA - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 8 de octubre
- DNI terminado en 1: 9 de octubre
- DNI terminado en 2: 13 de octubre
- DNI terminado en 3: 14 de octubre
- DNI terminado en 4: 15 de octubre
- DNI terminado en 5: 16 de octubre
- DNI terminado en 6: 19 de octubre
- DNI terminado en 7: 20 de octubre
- DNI terminado en 8: 21 de octubre
- DNI terminado en 9: 22 de octubre
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Noviembre 2026
Validez de comprobantes: hasta el 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 11 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
SIPA - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 9 de noviembre
- DNI terminado en 1: 10 de noviembre
- DNI terminado en 2: 11 de noviembre
- DNI terminado en 3: 12 de noviembre
- DNI terminado en 4: 13 de noviembre
- DNI terminado en 5: 16 de noviembre
- DNI terminado en 6: 17 de noviembre
- DNI terminado en 7: 18 de noviembre
- DNI terminado en 8: 19 de noviembre
- DNI terminado en 9: 20 de noviembre
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Diciembre 2026 - Segunda cuota del aguinaldo
Validez de comprobantes: hasta el 12 de enero de 2027
Pensiones No Contributivas:
- DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: 11 de diciembre
SIPA - Primer intervalo:
- DNI terminado en 0: 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: 16 de diciembre
SIPA - Haberes superiores:
- DNI terminados en 0 y 1: 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: 23 de diciembre