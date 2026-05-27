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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este miércoles, 27 de mayo de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este miércoles, 27 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2816 - Anillo

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 27 de mayo

 1°2816 11°3992
 3068  12°1487
 3°3963 13°1696 
 5420  14°6489 
 2307  15°4321 
 6°6875  16°4220
 6899  17°0467 
 8352  18°5246 
 8763  19°2494 
 10°5251 20°1429 

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¿Qué significa soñar con anillo?

Soñar con un anillo simboliza compromiso, unión y la continuidad de un vínculo.

Si está brillante o encaja bien indica armonía; si está roto, perdido o aprieta sugiere dudas, ruptura o presión.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

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