El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) representa el umbral mínimo de remuneración que puede recibir un trabajador en relación de dependencia por su labor. Asimismo, también determina el monto de otras prestaciones, como ciertos programas sociales y, en algunos casos, el cálculo de la cuota alimentaria para progenitores separados, lo que lo convierte en una referencia clave que incide en una franja significativa de la población.

En octubre de 2026, el monto del SMVM volverá a actualizarse luego de que el Gobierno fijara los aumentos por decreto. El Ejecutivo definió las escalas unilateralmente luego del fracaso de las negociaciones del último Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que reúne a sindicatos y cámaras empresariales para consensuar los valores del SMVM.

Sin acuerdo, a inicios del mes pasado la Secretaría de Trabajo publicó la Resolución 4/2026, en la que laudó los aumentos del mínimo desde septiembre hasta abril de 2027.

De esta forma, el Salario Mínimo subirá progresivamente hasta los $ 437.000 para el cuarto mes del año que viene. Se trata de una suba acumulada de alrededor de un 16% en el período, es decir, un 2% mensual.

De cuánto será el salario mínimo en octubre 2026

El texto publicado en el Boletín Oficial estableció el mínimo en $ 391.200 desde el 1° de octubre de 2026. Esto aplica a “todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo”.

El aumento lo dispuso la presidenta del Consejo, Claudia Silvana Testa, y comprende a los trabajadores amparados por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, el Estatuto del Trabajador Agrario, la Administración Pública Nacional y los distintos organismos estatales con carácter de empleadores.

Aumentan el salario mínimo: de cuánto será en octubre. Fuente: Shutterstock

Asimismo, la reglamentación prevé pagos proporcionales para los casos de jornada reducida o contratos a tiempo parcial, al tiempo que ratifica la exclusión de las asignaciones familiares de este régimen.

Para los trabajadores jornalizados, el valor de la hora quedó establecido en $ 1994 en octubre. El monto anterior, vigente en septiembre, era de $ 383.800 por mes y $ 1919 por hora para este segmento.

Cómo evolucionará el salario mínimo en los próximos meses

A través de la Resolución 4/2026 del Consejo del Salario, el Gobierno fijó “para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo” y otros acuerdos una suba escalonada del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). La actualización para los próximos meses quedó de la siguiente forma:

A partir del 1° de noviembre de 2026: $ 398.000 por mes y $ 1956 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de diciembre de 2026: $ 406.400 por mes y $ 2032 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de enero de 2027: $ 414.200 por mes y $ 2071 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de febrero de 2027: $ 422.000 por mes y $ 2110 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de marzo de 2027: $ 429.600 por mes y $ 2148 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de abril de 2027: $ 437.000 por mes y $ 2185 por hora para los trabajadores jornalizados;

Cómo fue la negociación del Consejo del Salario

A inicios de septiembre, el sector privado, el Gobierno y los representantes de los trabajadores se reunieron por primera vez en el año para definir una nueva suba del salario mínimo, que hasta ese momento se encontraba en $ 376.600 mensuales.

Sin embargo, el encuentro se levantó luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril. Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron poco más de $ 450.000.

En ese sentido, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo: “Nos ofrecieron $ 468.000 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar. Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”. Sin embargo, el Gobierno dispuso el nuevo mínimo por resolución.