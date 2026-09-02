Tras la fallida reunión del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil la semana pasada, este miércoles el Gobierno fijó de forma unilateral las subas del básico legal para los próximos ocho meses.

A través de la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Trabajo laudó los aumentos desde septiembre de 2026 hasta abril 2027.

De esta forma, el Salario Mínimo subirá progresivamente desde los $ 376.600 actuales hasta $ 437.000 para el cuarto mes del año que viene. Se trata de una suba acumulada de alrededor de un 16%, es decir, un 2% mensual.

El aumento unilateral dispuesto por el Gobierno ocurre luego de que el pasado viernes los representantes de los trabajadores, el sector privado, el Estado y los gobiernos provinciales no alcanzaran un acuerdo en la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo celebrada este 2026, la cual se realizó de forma virtual pese al pedido de presencialidad de la CGT y las dos CTA.

Debido a esto, el Gobierno dispuso a través de la presidenta del Consejo, Claudia Silvana Testa, un laudo con los aumentos futuros que llevará el mínimo a $ 437.000 en abril del año entrante.

Se trata de un número ampliamente inferior al solicitado por los gremios, que apuntaban a unos $ 911.000, mientras que el sector privado ofreció “$ 468.000 recién en abril del año que viene”, según la CGT.

Dado su bajo monto, hoy, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) no es referencia para los trabajadores conveniados: en la práctica, los ingresos son superiores a los magros $ 376.600 mensuales que la ley dispone como básico.

Es que, en la actualidad, este número se encuentra casi $ 130.000 por debajo de la línea de pobreza que marca la Canasta Básica Total (CBT), de $ 506.381 para julio, por lo que hace rato no rige en negociaciones salariales oficiales.

Hoy en día, su actualización resulta más relevante para los valores de ciertos programas sociales, los cálculos de contribuciones de cooperativas y, en particular, la Prestación por Desempleo.

Salario Mínimo: todos los aumentos

A través de la Resolución 4/2026 del Consejo del Salario, el Gobierno fijó “para todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo” y otros acuerdos una suba escalonada del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Esta abarcará desde septiembre de 2026 hasta abril 2027 con un acumulado de alrededor de un 16% desde los $ 376.600 actuales :

A partir del 1° de septiembre de 2026: $ 383.800 por mes y $ 1919 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de octubre de 2026: $ 398.000 por mes y $ 1956 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de noviembre de 2026: $ 391.200 por mes y $ 1994 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de diciembre de 2026: $ 406.400 por mes y $ 2032 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de enero de 2027: $ 414.200 por mes y $ 2071 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de febrero de 2027: $ 422.000 por mes y $ 2110 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de marzo de 2027: $ 429.600 por mes y $ 2148 por hora para los trabajadores jornalizados;

A partir del 1° de abril de 2027: $ 437.000 por mes y $ 2185 por hora para los trabajadores jornalizados;

Aumenta la Prestación por Desempleo

Dado que los trabajadores conveniados cobran por encima del Salario Mínimo, en la práctica este aumento afecta más a la Prestación por Desempleo y otras asistencias.

La Prestación por Desempleo implica el 75% “del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los 6 meses anteriores al cese del contrato de trabajo que dio lugar a la situación de desempleo”.

Además, “en ningún caso” podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente, ni superior al 100% de este, agrega la Resolución.

Aumentan los salarios y el mínimo de todos estos empleados subirá a $ 2.300.000: está es la razón por la que tienen tan buenos sueldos Fuente: Shutterstock

El encuentro fallido del Consejo del Salario

El pasado viernes, el sector privado, el Gobierno y los representantes de los trabajadores se reunieron por primera vez en el año para definir una nueva suba del salario mínimo, hasta ahora estancado en $ 376.600 mensuales.

Sin embargo, el encuentro se levantó luego de que la CGT y las dos CTA rechazaran la propuesta empresaria que contemplaba un aumento de 1,8% en septiembre y 1,7% para octubre hasta abril.

Los gremios solicitaron un mínimo de $ 911.000, mientras que los empresarios ofrecieron poco más de $ 450.000.

En ese sentido, el cosecretario general de la CGT, Cristian Jerónimo, sostuvo: “Nos ofrecieron $ 468.000 recién en abril del año que viene. No lo vamos a convalidar, no vamos a ir al plenario y no van a tener quorum”. Y agregó: “Lo que nos ofrecieron fue irrisorio”.

Jerónimo señaló además que, tras el retiro del encuentro, se realizarán reuniones con los distintos espacios sindicales para definir los próximos pasos. Sin embargo, ahora el Gobierno dispuso el nuevo mínimo por resolución.