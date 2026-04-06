En Argentina, la cuota alimentaria es un derecho clave para garantizar el desarrollo integral de niños y adolescentes. Basada en el Código Civil y Comercial de la Nación, la normativa busca equilibrar las responsabilidades de los progenitores y asegurar que los hijos mantengan su nivel de vida, independientemente de si sus padres conviven o no. Según información oficial, el concepto de “alimentos” es amplio y abarca todo lo necesario para la subsistencia y formación del menor. Esto incluye: Un aspecto central de la ley argentina (Art. 660) es el reconocimiento del valor económico de las tareas de cuidado. Esto significa que el tiempo y esfuerzo dedicado por el progenitor que convive con el menor (cocinar, acompañar al médico, ayudar con las tareas escolares) se computa como un aporte real a la manutención, un dato determinante al fijar el monto que debe abonar el otro progenitor en dinero. La determinación del monto de la cuota alimentaria no responde a una cifra fija universal, sino que se establece mediante un análisis proporcional basado en dos variables principales: las necesidades del niño o adolescente y la capacidad económica del alimentante. Para que la cuota no pierda valor mes a mes en el contexto inflacionario es vital que los acuerdos incluyan una cláusula de actualización como, por ejemplo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La cuota alimentaria debe ser abonada por el progenitor no conviviente, según su capacidad económica y el nivel de vida previo a la separación. La obligación recae sobre ambos padres, aunque quien convive también contribuye a través del cuidado cotidiano. La obligación rige hasta los 21 años en todos los casos. Se extiende hasta los 25 años si el hijo o hija continúa estudiando y no tiene ingresos propios. En casos de discapacidad que impida la autosuficiencia, no tiene límite de edad. El incumplimiento de la cuota alimentaria puede traer consecuencias legales serias. Ante la persistencia de la falta de pago, pueden ordenarse medidas como la inclusión en el Registro de Deudores Alimentarios, lo que puede afectar la posibilidad de acceder a créditos, licencias e incluso espectáculos.