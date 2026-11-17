Medidas de Caputo: ya está operativo un beneficio clave para pymes con deudas impositivas

En esta noticia RIMICABA: uno por uno, los beneficios fiscales para pymes

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que ya se encuentra operativo el nuevo Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMICABA), un mecanismo destinado a incentivar inversiones en sectores considerados estratégicos a través de beneficios impositivos, entre ellos, una reducción de la carga de Ingresos Brutos, el tributo más distorsivo por su “efecto cascada” en cada una de las etapas de la cadena productiva.

Precisamente, “la versión porteña del RIGI nacional” apunta al entramado de pequeñas y medianas empresas porteñas. “Las empresas que se inscriban podrán descontar de Ingresos Brutos el 25% de lo que inviertan. Podrán incluso usarlo para no pagar Sellos, ABL e Impuesto Inmobiliario y acceder a una línea de crédito preferencial del Banco Ciudad ”, señaló el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

A través de un comunicado, la Ciudad detalló que, si una panificadora —microempresa— decidiera invertir u$s 125.000 para renovar toda la línea de máquinas o producir a mayor escala, el RIMICABA le permitirá obtener un incentivo económico de más de $ 46 millones, equivalente a una reducción del 58% en Ingresos Brutos durante 24 meses.

En ese sentido, el jefe de Gobierno porteño aseguró, frente a pequeños y medianos empresarios, que el RIMI porteño aporta previsibilidad y simplifica el camino de quienes apuestan por el desarrollo de la Ciudad , especialmente en el sur porteño y el Microcentro, donde se instalará el Distrito de la Inteligencia Artificial.

“Queremos ser una Ciudad donde la gente quiera venir, invertir, quedarse y crecer. Creemos que el sector privado tiene un rol fundamental para construir una Ciudad próspera. Nuestra obligación es simple: gastar menos, gastar mejor y cobrar menos impuestos”, afirmó.

El RIMICABA apunta a sectores estratégicos, entre ellos, la inteligencia artificial, el análisis de datos y la automatización; la tecnología de la información y las comunicaciones; la biotecnología; y la economía verde, las energías renovables y la eficiencia energética.

Jorge Macri aseguró que el régimen aporta previsibilidad y simplifica el camino de quienes apuestan por el desarrollo de CABA Fuente: CABA

A esto se agregan otros sectores clave para la economía local, como la hotelería, el turismo sustentable y la gastronomía; la construcción; las industrias creativas y culturales; y los servicios de salud, entre otros.

En una entrevista con El Cronista, el ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Gustavo Arengo, había enfatizado la necesidad de que las pymes y las industrias impulsen el desarrollo económico de la Ciudad.

“Necesitamos reactivación económica, que las pymes y las industrias inviertan en la Ciudad. Por eso generamos ese incentivo adicional: que puedan tomar este 25% de las inversiones a cuenta de Ingresos Brutos. Somos optimistas y creemos que esto puede hacer que muchas empresas inviertan”, aseguró a mediados de agosto.

RIMICABA: uno por uno, los beneficios fiscales para pymes

El Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones local incluye un menú de beneficios fiscales para las pymes adheridas. El principal diferencial de la propuesta porteña está en Ingresos Brutos. Las empresas podrán computar el 25% de las inversiones como pago a cuenta del gravamen.

La implementación prevé un cupo fiscal de $ 300.000 millones “para movilizar capitales privados” y se estructura sobre ejes orientados a desburocratizar y premiar el esfuerzo productivo.

A esto se suma la exención en el impuesto de Sellos para obras productivas y dos años de exención en el impuesto Inmobiliario y ABL para proyectos que contemplen la construcción de nuevos inmuebles.

El RIMICABA busca incentivar inversiones de las pymes y emprendedores, con beneficios fiscales y líneas preferenciales del Banco Ciudad

Tal como precisó el Gobierno porteño, estos beneficios fiscales se complementan con una línea de créditos preferenciales del Banco Ciudad. La inscripción, evaluación y fiscalización deberán realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Más casos prácticos

Según la Ciudad, una pequeña empresa como, por ejemplo, un depósito robotizado que invierta u$s 800.000 en equipamiento con tecnología de punta y logística inteligente para transformar su cadena de distribución tendrá un respaldo económico cercano a los $ 297 millones, con un beneficio impositivo del 131% en los Ingresos Brutos de los próximos dos años.

En tanto, si se trata de un centro de diagnóstico por imágenes, que en el nuevo régimen tiene prioridad máxima, con una inversión superior a los u$s 4 millones, tendrá un apoyo de más de $ 1500 millones y un beneficio fiscal del 96%.

“El desarrollo económico necesita reglas claras y herramientas concretas para quienes quieren invertir. Con el RIMICABA estamos acompañando a las PyMEs y a los emprendedores que apuestan por la Ciudad, generando un marco que facilita la inversión y promueve más producción y empleo”, sostuvo el ministro de Desarrollo Económico, Hernán Lombardi.