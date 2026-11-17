Diego Santilli y Patricia Bullrich en la cena de la Fundación Faro

PASO: Massa presiona y se mete en la negociación con los senadores que responden a los gobernadores

El Gobierno trabaja sobre un borrador de reforma electoral que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027 y habilita un mecanismo que permitiría a una misma candidatura presidencial ser acompañada por más de una lista legislativa en un distrito. Además, según pudo saber El Cronista, existe otro borrador que contempla la suspensión sin colectoras.

El debate interno en el Gobierno Nacional es fuerte. En este sentido, en el Senado circulan dos borradores clave para la reforma política que buscan cerrar con los gobernadores.

Por un lado, un texto propone la suspensión de las PASO y otros ítems que ya estaban en el programa del gobierno.

Sin embargo, el segundo que circula contiene como claves la creación de colectoras de manera excepcional y la suspensión de las PASO.

Uno de los puntos centrales aparece en el capítulo dedicado a la Boleta Única de Papel y establece la posibilidad de una “candidatura presidencial común”.

Además, la iniciativa prevé de manera excepcional durante el proceso electoral de 2027, una candidatura a presidente y vicepresidente de una agrupación política de orden nacional pueda estar acompañada en un distrito por dos columnas de candidaturas legislativas .

Una de esas columnas correspondería al partido de distrito de la misma denominación que la fuerza nacional. La segunda podría corresponder a una única agrupación de distrito de distinta denominación, siempre que esa fuerza no acompañe a otra candidatura presidencial.

El mecanismo es el que, en términos políticos, permitiría las denominadas colectoras: una misma fórmula presidencial podría aparecer asociada a listas legislativas diferentes, mientras cada fuerza mantiene sus propios candidatos para el Congreso.

El borrador establece que la candidatura presidencial figuraría una sola vez en la Boleta Única , ocupando un espacio que abarcaría el ancho de las dos columnas legislativas. Cada partido, en cambio, conservaría su propia lista de candidatos a diputados y senadores.

La diferencia central es que los votos obtenidos por las listas legislativas de cada agrupación se computarían por separado. Es decir, la adhesión a una candidatura presidencial común no implicaría fusionar los votos legislativos de las distintas fuerzas.

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Cómo funcionaría la colectora

El texto fija además una serie de condiciones para utilizar este mecanismo. La agrupación nacional deberá definir si hará uso de esta posibilidad en cada distrito y presentar ante el juez federal con competencia electoral un acuerdo en el que consten las fuerzas que ocuparán cada columna .

Ese acuerdo deberá contar con la conformidad expresa de los apoderados de las agrupaciones involucradas. También deberá establecer, cuando corresponda, si la fuerza de distrito podrá utilizar el símbolo, logotipo y color de la agrupación nacional.

El borrador aclara que ninguna lista de candidatos podrá aparecer en más de una columna. A su vez, cuando exista una adhesión entre agrupaciones de distinta denominación, deberá existir un acuerdo específico con el consentimiento expreso de los apoderados de ambas fuerzas.

El mecanismo, por lo tanto, no plantea una apertura ilimitada de colectoras: para cada candidatura presidencial se contempla una columna legislativa propia y una segunda correspondiente a una única fuerza de distrito diferente.

PASO suspendidas

El otro eje central del proyecto es la suspensión de las PASO durante 2027. El artículo 60 establece que no se realizarán las elecciones primarias previstas por la ley 26.571 y que también quedan suspendidas las obligaciones vinculadas con su organización.

Durante ese proceso electoral, las candidaturas nacionales se definirían de acuerdo con las cartas orgánicas de los partidos y, en el caso de las alianzas, según sus respectivos reglamentos electorales.

El borrador también modifica los plazos electorales para 2027. El reconocimiento de alianzas y confederaciones debería solicitarse hasta 70 días antes de la elección general, mientras que el pedido de asignación de colores tendría como fecha límite los 65 días previos.

Una lista por categoría y más avales

La propuesta incorpora además nuevas condiciones para la oficialización de candidaturas. Para las elecciones de 2027, cada agrupación debería presentar una sola lista por categoría y no se admitiría la coexistencia de listas idénticas entre las alianzas y los partidos que las integran.

Los candidatos tampoco podrían integrar listas de más de una agrupación ni postularse para más de una categoría.

El proyecto eleva además las exigencias de avales. Para presentar candidatos a senadores y diputados nacionales, cada partido deberá reunir una cantidad de avales equivalente al número de afiliados exigido para obtener la personería definitiva en ese distrito.

Para la candidatura presidencial, el requisito será equivalente al número de afiliados exigido para obtener la personería de distrito en al menos diez distritos electorales.

En el caso de las alianzas, cada partido integrante deberá cumplir individualmente con el requisito de avales.

Más requisitos para los partidos

La reforma también modifica la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Entre otros cambios, eleva de cinco a diez la cantidad de distritos con personería necesaria para que un partido pueda obtener el reconocimiento como partido de orden nacional.

Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, junto a Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, del FITU.

Para conservar esa personería, deberá mantener de manera permanente esos diez distritos y el mínimo de afiliados establecido por la reforma.

El proyecto también modifica las causales de caducidad de los partidos y establece que perderán su personalidad política si no alcanzan, en al menos una de dos elecciones nacionales sucesivas, el 3% del padrón electoral del distrito correspondiente.

Financiamiento y campaña

El borrador incluye además modificaciones al régimen de financiamiento político. Entre ellas, establece que el 20% del Fondo Partidario Permanente se distribuirá de manera igualitaria entre los partidos reconocidos y el 80% en función de los votos obtenidos en la última elección de diputados nacionales, aunque para participar de esta última distribución deberán haber alcanzado al menos el 1% del padrón.

También incorpora controles más estrictos sobre los aportes privados y establece una obligación de informar semanalmente los aportes recibidos durante el año electoral.

En materia de campaña, el proyecto fija un período de 60 días antes de la elección general y mantiene la veda de 48 horas previa al inicio del comicio. A la vez, amplía las restricciones y sanciones vinculadas con el financiamiento y la publicidad electoral.

El texto contempla además una prohibición de publicar encuestas, sondeos de opinión o pronósticos electorales desde las 48 horas previas a cada elección y hasta dos horas después del cierre del comicio.

El proyecto al que accedió El Cronista no constituye todavía el texto definitivo de la reforma electoral. Se trata de un borrador de trabajo que puede sufrir modificaciones antes de llegar al Congreso.

La posibilidad adquiere particular relevancia en un escenario sin PASO, ya que abre una vía para que distintas fuerzas puedan acordar una candidatura presidencial común sin necesidad de integrar una única lista legislativa.