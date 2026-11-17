Tres morrones uno al lado del otro sobre una tabla.

Aunque suelen encontrarse juntos en las verdulerías, el morrón rojo, el verde y el amarillo tienen diferencias de sabor, textura y composición nutricional que pueden influir en la elección de cada uno para cocinar.

Sin embargo, no se trata de variedades completamente distintas, sino de un mismo alimento que cambia de color a medida que madura en la planta.

Según explica el portal gastronómico Bon Viveur, los tres pertenecen a la especie Capsicum annuum y su tonalidad depende del momento en que son recolectados. El verde es el que se cosecha primero , mientras que el amarillo representa una etapa intermedia y el rojo alcanza el mayor grado de maduración.

Qué diferencias hay entre el morrón rojo, verde y amarillo

El tiempo que permanece el pimiento en la planta modifica tanto su sabor como sus propiedades nutricionales. El morrón verde es el menos maduro y tiene un gusto más intenso, con notas amargas y un toque picante.

Por su parte, el amarillo se encuentra en una etapa intermedia, con un sabor más suave y equilibrado, mientras que el rojo es el más maduro y se caracteriza por su dulzor.

También existen diferencias en sus nutrientes. De acuerdo con Bon Viveur, cuanto más madura el hortaliza, mayor es la concentración de determinados componentes.

Morrones de color rojo, verde y amarillo. Fuente: Shutterstock

El morrón rojo aporta más fibra, vitamina C y vitamina A que los otros colores, además de contener licopeno, un antioxidante natural. El verde se distingue por su contenido de clorofila, mientras que el amarillo aporta carotenos como la luteína.

Los tres tienen un alto porcentaje de agua, pocas calorías y cantidades de minerales como potasio, magnesio y cobre, por lo que pueden incorporarse a una alimentación variada.

Para qué comidas conviene elegir cada color de morrón

La elección depende principalmente del sabor que se quiera conseguir en cada preparación. El morrón verde, por su gusto más intenso y menos dulce, es una buena alternativa para salteados, rellenos, guisos y preparaciones en las que se busca un sabor más marcado . También combina bien con cebolla y otras verduras.

El amarillo tiene un perfil más suave, por lo que resulta adecuado para ensaladas, salteados, tartas y platos en los que se busca sumar color sin que el sabor del pimiento predomine demasiado.

En cambio, el rojo es especialmente recomendable para consumir crudo en ensaladas, preparar salsas, asar al horno o incorporar a licuados de frutas y verduras . Su dulzor natural también permite combinarlo con otros ingredientes sin necesidad de agregar tantos condimentos.

Cuál conviene comprar según sus propiedades y sabor

No existe un único color que sea mejor para todas las comidas, ya que los tres aportan nutrientes y pueden utilizarse en distintas recetas.

Si se busca un sabor más dulce y una mayor cantidad de vitaminas A y C, el rojo es una buena elección. Para preparaciones de gusto intenso, el verde ofrece un perfil diferente, mientras que el amarillo funciona como una opción intermedia.

Sin embargo, para quienes buscan combinar sabores ácidos con otros que resulten más dulces, lo ideal es combinar los tres tipos de morrones.