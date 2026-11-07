En esta noticia El servicio especial de la Línea D

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informó este sábado cómo funcionarán los subtes este fin de semana, durante la visita del papa León XIV a la Argentina.

En el operativo del domingo y lunes, se mantendrán abiertas seis estaciones de combinación: Plaza Miserere de la Línea A, Pueyrredón de la B, Jujuy de la E, y Humberto 1°, Once y Corrientes de la Línea H.

Domingo 8 de noviembre

Servicio de domingo en todas las líneas. Por el operativo de seguridad, se cierran estaciones a partir de las 12 horas.

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña (desde las 12 hs)

Línea B: cerradas, Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini.

Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay (desde las 12 hs)

Línea C: cerradas, Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo

Recorrido Constitución – Diagonal Norte (desde las 12 hs). Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

El papa León XIV llegará este domingo. (Foto: EFE). Fuente: EFE Federico Gutiérrez

Línea D: cerradas, Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón

Recorrido C. de Tucumán – Tribunales (desde las 12 hs)

Línea E: cerradas, Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia.

Recorrido Plaza de los Virreyes – San José (desde las 12 hs)

Línea H: cerrada Santa Fe.

Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho (desde las 12 hs)

Premetro: sin cierres

Lunes 9 de noviembre

Funcionará servicio de día hábil en todas las líneas. Se cierran estaciones por operativo de seguridad desde el inicio del servicio (las mismas que el domingo).

Línea A: cerradas Plaza de Mayo, Perú, Piedras y Lima.

Recorrido entre San Pedrito – Sáenz Peña.

Línea B: cerradas Medrano (por obras), L. N. Alem, Florida y C. Pellegrini.

Recorrido J. M. de Rosas – Uruguay.

Línea C : cerradas Lavalle (por obras), Independencia (por obras), Retiro, San Martín, Av. de Mayo

Recorrido Constitución – Diagonal Norte. Parada especial: egreso exclusivo del público por Diagonal Norte.

Línea D: cerradas Catedral, 9 de Julio, Pueyrredón.

Recorrido C. de Tucumán – Tribunales.

Línea E: cerradas Urquiza (por obras), Entre Ríos (por obras), Retiro, Catalinas, Correo Central, Bolívar, Belgrano e Independencia.

Recorrido Plaza de los Virreyes – San José.

Línea H: cerrada Santa Fe.

Recorrido Hospitales – Facultad de Derecho.

Martes 10 de noviembre

Servicio de día hábil en todas las líneas.

En principio estarán todas las estaciones abiertas (salvo las que están cerradas por obras). “Si hay riesgos de seguridad, saturación o falta de operatividad, se aplica el protocolo de los días anteriores”, indicaron desde el GCBA.

Habrá una extensión horaria en Línea D hasta la 1.30 con servicio de desconcentración más operativo de desconcentración en Línea H con dos estaciones abiertas (Pueyrredón y Once).

El servicio especial de la Línea D

Desde el Gobierno porteño precisaron también que, al finalizar el servicio habitual, la Línea D continuará operativa hasta la 1.30 con un doble servicio de desconcentración de la Misa de Jóvenes:

Quienes que quieran ir hacia Catedral, podrán subir en Plaza Italia, con paradas en Pueyrredón y 9 de Julio (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

Quienes quieran ir hacia Congreso de Tucumán, podrán subir en Palermo y bajarse en Juramento y Olleros (únicamente habilitadas para el egreso de pasajeros).

En tanto, en la Línea H “se garantizará la conexión con la Línea D. Para eso se prestará un servicio directo desde Santa Fe (ingreso únicamente por combinación) a Once (solo egreso)”.