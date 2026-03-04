El presidente Javier Milei aceptó este miércoles la renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, tras una reunión en la quinta de Olivos y anunció que su reemplazante será Juan Bautista Mahiques. “Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente. VLLC!”, posteó el presidente Javier Milei en redes sociales para confirmar la novedad. Mahiques es el saliente fiscal General en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde octubre 2019) Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales y Rector Organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (desde julio 2024). Cúneo Libarona fue uno de los pocos ministros del gabinete original de Javier Milei que logró sobrevivir hasta el tramo final del primer ciclo de gobierno. El abogado penalista es uno de los tres integrantes del gabinete original que acompañaron a Milei desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, junto a Luis Caputo (Economía) y Sandra Pettovello (Capital Humano). Sin embargo, su continuidad siempre fue una negociación permanente entre sus propios deseos y las necesidades políticas del Presidente. El futuro de Cúneo Libarona en Justicia estaba decidido hace tiempo. El abogado hizo conocer, primero en privado y luego en declaraciones públicas, que daba por cumplida su misión como ministro. Deseoso de volver a estar en control de sus tiempos, abocarse a sus afectos y regresar al sector privado, el funcionario tenía planificado presentar la renuncia luego de las elecciones de octubre de 2025. Pero no pudo: el sábado anterior a esos comicios lo llamó Karina Milei y le pidió que no dejara su cargo, y que lo propio hizo el Presidente Javier Milei. Así, la renuncia quedó postergada varios meses. Se trata del fin de una relación entre el abogado penalista y el proyecto libertario, que comenzó en los albores de la campaña presidencial de Milei en 2023. Cúneo Libarona asumió a sabiendas de que tenía un funcionario de contralor debajo suyo, el secretario de Justicia Sebastián Amerio, quien responde al asesor presidencial Santiago Caputo. En paralelo, planea retornar a la Universidad del Museo Social, donde es decano de la Facultad de Derecho, y señaló que el cargo implicó más de una vez conflictos de intereses con causas o posibles nuevos clientes. Su gestión tuvo luces y sombras. Asumió con la promesa de modernizar el sistema judicial y promover la independencia de los jueces, pero su paso quedó marcado por la falta de avances concretos en la designación de magistrados —con más de 330 vacantes aún pendientes— y por la imposibilidad de consensuar nuevos nombramientos para la Corte Suprema. Entre los logros que él mismo reivindica, dejó como herencia haber impulsado el Código Procesal Penal Acusatorio en 17 provincias, el proyecto de ley penal juvenil, el nuevo Código Penal y la reforma de la Secretaría de Derechos Humanos.