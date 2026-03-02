Luego de que el presidente Javier Milei le dé la tarea al Congreso de sancionar diez paquetes de reformas por mes, el mandatario deberán definir cuáles de los proyectos son los más urgentes para enviarlos lo antes posible al Congreso, mientras que el Poder Legislativo delinea cómo avanzar sobre los temas ya presentados. Las 90 reformas corresponden a cada área ministerial, según confirmó Milei en la Asamblea Legislativa. Algunas cuestiones anunciadas ya están listas, mientras que hay detalles que todavía deberán pulir con metas en el mediano y largo plazo. “Lo que tengo que hacer ahora es el orden de mérito, lo tengo que hacer esta semana. Es decir, mañana”, anticipó en una entrevista posterior al discurso. A priori, en la Cámara de Diputados recién este lunes, el primer día hábil de las sesiones ordinarias, recibieron la comunicación del Senado con la aprobación de la Ley de Glaciares, que se efectúo el jueves de la semana pasada, por lo que todavía no hay un plan de trabajo estimado. En el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que dirige Federico Sturzenegger, además, apurarán la revisión la letra fina del acuerdo comercial con Estados Unidos, para poder enviarlo al Congreso en las próximas semanas. La cuestión arancelaria sigue en estudio, tras el fallo de la Corte Suprema estadounidense que anuló los aranceles de Donald Trump. “El tema de las patentes y los tratados internacionales es lo prioritario”, definió en esa línea un funcionario al tanto de la creación de los proyectos en diálogo con El Cronista. Esto incluye la adhesión el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), una de las medidas inminentes del acuerdo, ya que se comprometieron en el convenio a darle luz verde antes del 30 de abril de este año. Pero no se agota ahí, ya que el equipo de Sturzenegger también está trabajando en un régimen para fomentar la producción de semillas en el suelo argentino. La idea es avanzar en una normativa que le reconozca la propiedad intelectual de las semillas para que las empresas puedan producirlas en suelo argentino. “Tampoco podemos permitir que Brasil triplique su producción de soja usando semillas con tecnología argentina, hecha por empresas argentinas, que no se pueden vender en Argentina”, anticipó Milei en su discurso. Además, Milei adelantó que impulsarán cambios en el Código Aduanero para profundizar la apertura económica, también la Ley de Minería, para incentivar la actividad; y confirmó que elaborarán junto al ministro de Economía, Luis Caputo, una reforma tributaria. En relación a las leyes que anunció el primer mandatario en la apertura de sesiones ordinarias, hay un paquete dedicado a la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que ya está listo y fue elaborado en el marco del Consejo de Mayo, la mesa consultiva que preparó muchos de los proyectos anunciados durante el año pasado. Este incluye endurecimientos con respecto de las Expropiaciones, Procedimiento de Desalojo, un Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, un Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Naturales, y del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Esto implica además cambios en una reforma del Código Civil y Comercial, el Código Procesal Civil y Comercial. En ese sentido también ya es pública la reforma educativa que quiere impulsar para la educación primaria y secundaria: el proyecto, llamado Ley de Libertad Educativa, está orientado modificar la estructura del sistema educativo para que el Estado comience a tener un rol “subsidiario” y no como principal organizador del sistema. A su vez, busca brindarle mayor autonomía a las escuelas, equiparar jurídicamente a las instituciones públicas y privadas y darle reconocimiento a otras alternativas de enseñanza como el homeschooling o la educación híbrida. Otro punto central en cuanto a la Educación Superior es que introduce evaluaciones externas para otorgar financiamiento por desempeño. Este punto va de la mano también de la nueva ley de Financiamiento Universitario, una modificación que al Gobierno le interesa al punto de haberlo incluido en el temario de extraordinarias a último momento -simbólicamente, ya que no llegaban los tiempos-, porque es un proyecto dedicado específicamente a bloquear la amenaza judicial por el incumplimiento de la normativa aprobada por la oposición el año pasado. Otra discusión que se llevará a cabo este año tiene que ver con al reforma política, la cual incluye la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); la modificación del financiamiento a los partidos políticos; y aplicar un modelo de circunscripciones uninominales para que haya un único representante electo por distrito. Este último tema había sido presentado originalmente por Milei a penas asumió y hasta formó parte de la Ley Bases. Se tratan de batallas que impulsa ante todo el asesor presidencial, Santiago Caputo. Si bien no hay consensos que se palpiten a priori para impulsar estos cambios electorales, la idea es que la discusión se dé antes de las elecciones del 2027. Además, la senadora Patricia Bullrich deberá definir cómo va a ser el esquema para tratar la reforma al Código Penal, que iba a ser apurada en extraordinarias y finalmente quedó postergada para este mes por la extensión y profundidad del debate. Se espera que el proyecto, orientado a endurecer todas las penas e introducir nuevas tipificaciones, contenga más de 900 artículos. Un tema no menor que volvió a ser protagonista de la agenda de Milei en la apertura de sesiones tiene que ver con la reforma judicial. “Presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz y por sobre todas las cosas, que sea justa”, anticipó. En ese sentido, destacó -tal como fue en Bases- instalar el juicio por jurados en la Justicia Federal.