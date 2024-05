Reapareció Prat-Gay: críticas al plan de Milei y una advertencia sobre la recuperación en V de la que habla el Gobierno

Lejos de la mirada "triunfalista" que, asegura, tiene el Gobierno nacional cuando habla de números fiscales, el ex ministro Alfonso Prat-Gay alertó sobre los inconvenientes de "pisar el gasto" y puso en duda la recuperación en V de la que habla Javier Milei.

"Lo que hizo Milei hasta acá fueron dos cosas: pisar gastos, que es muy distinto a ahorrar, y meterle un fogonazo a la inflación para licuar gastos que no se pueden pisar", analizó el economista durante una entrevista televisiva.

"Pero ese fogonazo inflacionario tuvo una consecuencia, y es que cayeron los ingresos en términos reales: jubilaciones y salarios del sector público y privado y el valor real del dólar al que se comercia, sobre todo del exportador", completó Prat-Gay.

Ante este panorama, el exministro de Hacienda y Finanzas Públicas advirtió sobre la posible entrada a un "círculo vicioso" que podría terminar con un altísimo nivel de desempleo que erosione la imagen del presidente.

"Hace falta una recuperación económica, porque en planes anteriores, como el de Machinea o Dujovne, la propia dinámica recesiva del recorte del gasto te llevó a menos ventas, menos actividad económica, menos recaudación. Y eso te lleva a un espiral hacia abajo. Estamos en ese lugar y con riesgo a entrar en un círculo vicioso, que es cuando la propia desaceleración de la economía impacta en el mercado laboral ", explicó.

"Una cosa es decir ‘yo banco a Milei porque todo lo anterior me pareció un desastre, hay que cambiar, sacudir el tablero y acompaño aunque ese sea doloroso'. Pero cuando aparece un tío, primo, hermano o padre que pierde el empleo, ya no te gusta tanto. No digo que esté sucediendo, pero hay algún indicio", aseguró en LN+.

Mientras desde el Gobierno insisten en la idea de una recuperación en V, y otros economistas pronostican distintos rumbos, Prat-Gay se muestra más pesimista.

"La demanda interna depende de varios capítulo, uno de ellos la exportación. Y con un tipo de cambio de exportación tan bajo en términos reales, es muy difícil imaginarse un boom exportador que te lleve adelante la economía, como el que sucedió en 2003. El gasto público está parado, el consumo va a seguir parado", explicó.

"Todavía no se ve de dónde va a salir la recuperación en V que te quita de ese espiral y te pone en la senda correcta", completó.

"Pisar el gasto no es ahorrar"

Semanas atrás, el propio Javier Milei encabezó una cadena nacional para anunciar el presupuesto superavitario, un mensaje que "sorprendió" a Prat-Gay.

"El Gobierno está muy triunfalista con los números fiscales. Yo nunca había visto una cadena nacional donde un presidente hable exclusivamente de los números fiscales. En todo caso, eso le correspondía al ministro de Economía. Pero pisar gastos no es ahorrar", expresó al respecto.

"Ayer veía un meme que esta dando vuelta en Twitter de una foto muy agradable de una familia típica de clase media que dice ‘bueno, no pagué la prepaga, la hipoteca, el club y tengo un ahorro bárbaro así que me voy a dar algún gusto'", ejemplificó el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri.

"Obviamente, algo había que hacer por el lado fiscal porque era insostenible. Pero tampoco es sostenible bajar 35% las jubilaciones y el salario real. Algunos otros gastos sí se podían discutir, como la cuestión de los recursos de las provincias. En eso Milei fue muy valiente, en sostener la discusión con los gobernadores", rescató.

Motosierra, licuadora o freezer

"La mitad de la recuperación del déficit es recorte jubilatorio, hay otra porción que es por no pagarle a las generadoras de energía, y una tercera parte que corresponde al Impuesto País, que se va a ir agotando por la inflación. Más que los artefactos o electrodomésticos, yo me pregunto cuánto se puede sostener esto a lo largo del tiempo" , se preguntó Prat-Gay.

"La respuesta a esa pregunta depende exclusivamente de la recuperación de la economía. Por eso la desesperación que tiene el Gobierno por hacernos creer a todos que se viene la V, una recuperación muy fuerte; y por eso la ansiedad que tienen Milei y todo su equipo de publicitar mucho algún numero que parezca bueno", continuó.

"Por ejemplo, ese episodio que tuvo con los supuestos bots que controlaban precios de supermercados, que eran un fake. Necesitan mostrar que la cosa funciona", recordó el ex ministro.

"La dolarización no es una buena idea"

La idea de avanzar con la dolarización de la economía parece haber quedado postergada en la agenda del Gobierno, algo que Prat-Gay considera positivo.

"De la dolarización parece que ahora estamos mas lejos que antes. Por suerte, y aunque no lo admita públicamente, el presidente se corrió de ese eje y debate. Ahora habla de competencia de monedas. La dolarización no es una buena idea y es bueno que la haya abandonado" , aseguró.

Ese cambio de planes tiene que ver, cree el economista, con una mentira de campaña que el propio mandatario libertario usó para llegar al poder.

"Toda la discusión de la dolarización tenía como sustento a Milei diciendo que ya tenía los dólares, que los había conseguido los conseguí afuera de no sé quien, de un fulano de tal. El principal punto novedoso es que eso no existía. Tuvo que girar y acomodarse a esa realidad", concluyó.