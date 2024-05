El Gobierno patea una deuda de u$s 1000 millones para sostener el superávit

Por primera vez, el presidente, Javier Milei, habló sobre la millonaria deuda que mantiene el Estado con los gigantes energéticos. Sin embargo, sus declaraciones generaron mayor incertidumbre en el sector acerca de cuándo se va a cobrar por la energía generada, y que hacia mitad de año podría superar los u$s 2000 millones.

Además, en el sector financiero se preguntan cómo van a impactar los impagos, producto de la importancia de estas empresas en el mercado.

Deudas impagas

En una entrevista, Milei fue consultado acerca de cuándo saldarán las deudas que tiene Cammesa con las generadoras de energía. "Los pagos de Cammesa se van a hacer a mitad de año, el mes de junio".

Sobre el motivo del retraso, agregó: "Nosotros a lo largo de lo que son los primeros cinco meses del año estamos generando mucho superávit financiero, para compensar lo que va a ser el aumento en las partidas por el pago de Cammesa y lo que va a hacer el pago de los aguinaldos".

El plazo que indicó Milei es el que generó incertidumbre. Las generadoras le vendieron la energía a Cammesa y desde diciembre en adelante no cobraron en su totalidad. Ocurre que el Tesoro nunca giró los fondos para compensar la diferencia entre lo que cuesta generar la energía y lo que pagan los usuarios, que en definitiva son los subsidios.

En cambio, el ministro de Economía, Luis Caputo, les ofreció a las energéticas saldar una deuda de $600.000 millones generada entre diciembre y enero con un bono pagadero en 2038. En una reunión con los CEOs de las energéticas realizada en el Palacio de Hacienda, les anticipó que a partir de febrero las deudas iban a regularizarse.

Así, las empresas esperan que recién a partir de junio comience a regularizarse la deuda. Todavía no cobraron febrero, lo cual podría ocurrir en los próximos días. De todos modos, la demora en los plazos de pago no es una sorpresa: "Con el stock de deuda que quedó encapsulado, ahora la tardanza implica una demora en los pagos de 90 días, un retraso que ya ocurría desde el año pasado", comentaron fuentes del sector.

La crisis financiera derivó también en una incertidumbre política. En el sector hay enojo porque el actual gerente general de Cammesa, Jorge Garavaglia, saldó la deuda con las empresas transportadoras de energía, y no así con las generadoras. Ya se habla de que podría haber un cambio de autoridades, con la vuelta de Mario Cairella, gerente general de Cammesa durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Otras deudas impagas

Así, las empresas temen que para junio la deuda ascienda a u$s 2000 millones, si se tiene en cuenta también los impagos a las petroleras por el Plan Gas.

El tema se sigue de cerca en el mercado por las implicancias que podría tener. De todos modos, María Moyano Hidalgo, Institucional Sales Trader de Adcap, le bajó el tono: "el ofrecimiento del bono a los generadores de energía no tiene ningún impacto en la calidad crediticia de las compañías. Los niveles de endeudamiento de los corporativos son muy bajos de manera que el ofrecimiento del bono en lugar del pago de deuda de Cammesa no va desestabilizar la situación de las compañías".

De todos modos, Moyano de Adcap agregó: "No hay que perder de vista que este ofrecimiento es producto de una situación de emergencia. No deberíamos naturalizar que el gobierno no pague las deudas correspondientes a los privados".

Por otro lado, el Gobierno tampoco está pagando el subsidio llamado "Zonas Frías". El Estado recauda de todas las facturas de gas del país un porcentaje que va a un fideicomiso, y luego se le transfiere a las distribuidoras que brindan servicios en las zonas frías del país, para que esos usuarios paguen menos. Esos fondos, que no representan un subsidio porque lo ponen los usuarios, desde diciembre que no se le está transfiriendo a las distribuidoras.