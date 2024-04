Caputo hará esperar a las energéticas 14 años para cobrar los $ 600.000 millones que adeuda el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, intervino ante la crisis del sector energético. Recibió a más de 40 CEOs de las principales compañías del sector y les ofreció un bono con plazo al 2038 por $600.000 millones para saldar la deuda que tiene el Estado con las compañías.

"Es inaceptable", manifestaron desde una compañía.

Según pudo saber El Cronista, el Ministro sentó a los CEOs en una gran mesa. Arrancó explicando la herencia recibida y las medidas que habían tomado. Luego se metió puntualmente en las deudas que tiene Cammesa con las generadoras.

"El ministro recordó que el gobierno del Presidente Javier Milei se hizo cargo con fondos del ejercicio 2024 de las transacciones impagas de Cammesa de octubre y noviembre 2023, correspondientes en su totalidad a la administración de Alberto Fernández", informaron oficialmente desde el Ministerio de Economía.

Por este motivo, explicó cómo se saldará el stock de diciembre y enero: "Dado el esfuerzo presupuestario ya realizado para cancelar múltiples deudas del gobierno anterior, se presentó hoy una propuesta para cancelar las transacciones de diciembre 2023 y enero 2024 mediante la entrega de títulos públicos por un monto aproximado de 600 mil millones de valor nominal".

Según pudo saber este diario, el bono será el AE38, esto es, con vencimiento en el año 2038. Además, habrá otro bono dólar linked. Al tratarse de una reunión tan multitudinaria, no hubo lugar para obtener mayores detalles sobre intereses y vencimientos. Pero las reuniones seguirán, prometieron en Economía.

Sobre el flujo de las deudas, Caputo anticipó que "a partir de febrero, los flujos están siendo normalizados".

Por parte del Gobierno, participaron de la reunión el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; los asesores del Ministerio de Economía Diego Adúriz, Martín Vauthier y Nicole Daltroy.

Además, estuvo el presidente de Cammesa, Jorge Garavaglia, y el CEO de YPF, Horacio Marín. La petrolera de mayoría estatal respalda la medida, según pudo saber este diario, al igual que otras operadoras del sector petrolero. Ocurre que además de las deudas con las generadoras, el Estado también mantenía impago el Plan Gas.

Distinto es el caso de las generadoras, muchas de las cuales tienen vencimientos de obligaciones negociables y pagos a proveedores del exterior, que deberán ver cómo financian para no incurrir en una situación de impagos. De hecho, esta semana la Comisión Nacional de Valores (CNV) requirió información a las compañías con detalles de las deudas.

"Es inaceptable", manifestaron desde una compañía. Estiman que con estos bonos, la quita de la deuda asciende al 50%. En el sector ya se habla de posibles defaults de algunas compañías.

Las generadoras no querían sentarse en la misma mesa que las petroleras. Aseguran que si bien hay deuda en los dos sectores, en el sector productor de gas la deuda es mucho menor, y tienen mayor "espalda".

Por parte del sector privado, estuvieron los CEOs de las principales productores de gas y generadores de electricidad. Participaron representantes compañías como Tecpetrol, Pluspetrol, Total Energies, CGC, Pan Energy, Pampa Energía, AES Corporation, Central Puerto, Grupo Capsa, Genneia, Albanesi, entre otras.

Sobre la normalización del flujo hacia adelante, hay dudas de que pueda darse, afirman fuentes del sector privado. Si bien hubo una actualización de las tarifas de luz y gas, el Gobierno por ahora mantiene los subsidios a dos tercios de los usuarios de las categorías N2 y N3, al tiempo que todavía no implementa su nueva política de canasta básica.

Objetivo fiscal cumplido

Con esta medida, el Gobierno da señales de que sigue manteniendo el ancla fiscal del programa. Con este bono, evita pagar una deuda que podría comprometer el superávit hacia adelante.

Según la ley de responsabilidad fiscal de 1999, no se pueden pagar bonos por gastos que no hayan sido adecuadamente devengados. Sin embargo, la ley prevé excepciones que el Gobierno podría incorporar en un DNU.

Algo similar había hecho el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, para pagar deudas impagas del Plan Gas de la gestión de Cristina Kirchner.

"Es muy habitual que esto no se impute arriba de la línea de gasto público. No impacta en el devengado, y tampoco en el base caja, porque no hay desembolsos de plata", explicó un experto en materia fiscal.