Javier Milei viajará por primera vez en el avión Tango 01 cuando salga mañana temprano rumbo a Estados Unidos. A unque esta no es la única novedad reciente de su gestión: el Presidente ya dejó un instructivo a su gabinete para la organización del denominado Pacto de Mayo y la estrategia que tomará el gobierno de cara al paro nacional convocado por la CGT para el 9 de mayo.

Milei saldrá mañana a las 16 a Los Angeles para participar del Foro del Instituto Milken, que reúne a empresarios, banqueros, CEOs y los principales fondos de inversión. Allí hablará en el evento que se realizará entre el 5 y el 8 de mayo. El Presidente llegará a Estados Unidos en el ARG 01 (Boeing 787), avión adquirido bajo la presidencia de Alberto Fernández.

Agenda en EE.UU.

Se trata de la primera vez que Milei hará un viaje tan largo en un avión de la flota presidencial. Deja así la costumbre de viajar en aviones comerciales de línea por recomendación de la seguridad presidencial.

Durante su estadía en Estados Unidos Milei no tiene agenda oficial . Es decir, que no se reunirá con nadie del gobierno norteamericano. Sólo está contemplado que hable en el foro de empresarios y estaba pautada también una reunión con el titular de la FIFA, Gianni Infantino. No mucho más, aunque pueda surgir algún imprevisto de último momento.

En el último viaje que hizo Milei a Estados Unidos se reunió en Washington con el expresidente y candidato a volver a la Casa Blanca, Donald Trump. Ese encuentro no le hizo gracia a la administración demócrata de Joe Biden porque se trata del enemigo central de la actual administración norteamericana. Esta vez le recomendaron a Milei no repetir el mismo error. Por ahora no tiene reuniones con demócratas ni con republicanos en agenda.

El Presidente volverá a la Argentina justo un día antes del paro nacional convocado por la CGT. Se trata del segundo paro que le hacen los gremios al Gobierno en señal de protesta por las medidas de ajuste.

Instrucciones por el paro

Ayer, Milei dejó instrucciones precisas a su hermana Karina y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que lideraron la reunión de gabinete ante el faltazo del Presidente. El mensaje del Gobierno es firme frente al paro que se viene: hay directivas tajantes de no negociar ningún tipo de concesiones con los gremios.

" Si quieren parar que lo hagan y que la sociedad juzgue de qué lado quiere estar", dijo a El Cronista un encumbrado funcionario del Gobierno. Más dura fue Pettovello puertas adentro del Gabinete. "El paro es partidario. Nos importa un carajo lo que hagan estos tipos", deslizó la ministra de Capital Humano ante la mirada de ministros y secretarios.

A la vez, se pudo saber que Milei ya instruyó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich a seguir adelante con el protocolo antipiquete de cara a las movilizaciones que pueda hacer la CGT a la Plaza de Mayo ese día. "El protocolo antipiquete estará vigente y en acción el día del paro ante una movilización en las calles".

Además, el vocero Manuel Adorni dejó en claro que "el paro se va a llevar adelante" aunque destacó que se tomarán medidas para "garantizar que todo el que quiera movilizarse, especialmente, los que van a sus lugares de trabajo, que tienen sus actividades programadas lo puedan hacer". Se analizan variantes para que haya asistencia laboral el día del paro.

"Llama la atención de todas maneras, si quieren hacer paro y quieren complicarle la vida a la gente, nosotros lo lamentamos enormemente y estamos absolutamente en contra de que esto ocurra", dijo Adorni.

El futuro del Pacto de Mayo

Por otra parte, el Presidente también dejó instrucciones antes de partir a Estados Unidos sobre los pasos a seguir en materia de negociación con los gobernadores para el 25 de Mayo cuando se realizará en Córdoba el acto por el Pacto de Mayo convocado por Milei.

"La idea es invitar a quienes acompañen. Quien no avala el Pacto de Mayo no se lo invita", dijo a El Cronista un ministro que participó ayer de la reunión de Gabinete en la Casa Rosada.

Se espera de esta manera que haya un acompañamiento de aquellos mandatarios que avalan la propuesta del Gobierno. Podrían ser los mismos que apoyen la Ley de Bases que se debate ahora en el Senado.

Como adelantó ayer El Cronista, si el Senado de la Nación sanciona la Ley Bases y las reformas fiscales en los mismos términos que la Cámara de Diputados el presidente Javier Milei podrá invitar al Pacto de Mayo a la mayoría de los 18 gobernadores que lo avalan. Sólo seis no lo acompañaron: Buenos Aires, La Pampa, Santiago del Estero, La Rioja, Formosa y Tierra del Fuego.