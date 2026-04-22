Las exportaciones argentinas arrancaron 2026 en alza, con U$S 21.853 millones en el primer trimestre y un crecimiento interanual del 16,9%. Pero detrás del número existe un ranking de provincias con ganadores claros, saltos inesperados y un mapa que, pese a los cambios, sigue concentrado en pocos jugadores. Un informe de Politikón Chaco muestra que Buenos Aires volvió a quedarse con el primer puesto, con ventas por U$S 7.039 millones y el 32,2% del total nacional. La provincia mantiene su liderazgo con una canasta diversificada, donde conviven exportaciones industriales, primarias y energéticas. El segundo lugar fue para Santa Fe, con U$S 4.031 millones, apuntalada casi exclusivamente por el complejo agroindustrial, mientras que Córdoba se ubicó tercera con U$S 2.635 millones, con un perfil más equilibrado. Hasta ahí, sin sorpresas: el podio histórico se mantiene intacto. Pero el dato más fuerte aparece al ampliar la mirada. Neuquén y Santa Cruz se consolidaron en el top cinco y, junto a las tres líderes, explican el 75% de todas las exportaciones del país. En el caso neuquino, el fenómeno es casi monocorde: el 97% de sus ventas externas provienen de la energía. Santa Cruz, en tanto, encontró su motor en las manufacturas industriales. Más atrás, el ránking abre el juego a provincias medianas como Chubut, San Juan, Entre Ríos, Jujuy, Salta y Mendoza, con exportaciones de entre U$S 300 y 800 millones. Sin embargo, la verdadera pelea no está solo en los montos, sino en la velocidad de crecimiento. Ahí emergen las sorpresas. Catamarca se convirtió en la gran ganadora del trimestre, con un salto del 99,2% interanual, impulsada casi totalmente por el sector industrial. Le siguieron Santa Cruz (+90,5%) y Jujuy (+87,2%), en un podio que mezcla minería, industria y recursos naturales. También se subieron a la ola expansiva Salta, Chaco, Santiago del Estero, Neuquén, La Pampa y San Juan, todas con subas por encima del promedio nacional. El dato marca un corrimiento del dinamismo hacia provincias que históricamente tenían menor peso en el comercio exterior. Del otro lado del ranking aparecen los perdedores. Seis provincias cerraron el trimestre con caídas en sus exportaciones: La Rioja, Corrientes, Chubut, Formosa, Tierra del Fuego y Río Negro. En este último caso, la baja fue la más pronunciada, con un retroceso del 21%. A nivel regional, el fenómeno se repite: la región pampeana sigue dominando con el 66,9% de las exportaciones, pero el mayor crecimiento se dio en el NOA, con un salto del 61,4%, lo que empieza a reconfigurar, aunque lentamente, el mapa exportador. El ránking deja una conclusión clara: hay nuevas provincias que crecen rápido y empiezan a ganar protagonismo, pero el poder sigue concentrado.