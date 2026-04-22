El Gobierno nacional tiene un plan claro para las elecciones nacionales del próximo año, la eliminación de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), mientras que el peronismo pretende mantenerlas para dirimir la pelea interna. Los gobernadores son la llave, qué puede pasar. A través de sus redes sociales, el mandatario señaló: “MAÑANA ENVIAMOS LA REFORMA ELECTORAL AL CONGRESO. ELIMINAMOS LAS PASO: basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta. CAMBIAMOS EL FINANCIAMIENTO: se termina la política viviendo de tu bolsillo. FICHA LIMPIA: los corruptos AFUERA para siempre”. Tal y como lo anunció en la apertura de sesiones del Congreso, Milei busca presentar un proyecto de reforma política para eliminar las PASO, la reforma del financiamiento de las campañas políticas y ficha limpia, entre otras modificaciones pensadas. El escrito entrará por el Senado, donde el bloque de La Libertad Avanza buscará alianzas con los gobernadores. Después, en caso de aprobarse, la disputa legislativa pasará a Diputados, un lugar que tiene números más cercanos al quórum que necesita el Ejecutivo. Hasta ahora, el número de manos que consiguió Javier Milei en el Congreso está determinado por la cantidad de gobernadores bajo su ala. Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo saben que ese volumen está condicionado por tema, y no es fijo. Además, la llave para la eliminación de las PASO las tiene el peronismo en el Senado. No sólo de los peronistas que quedaron unidos bajo el ala del kirchnerismo sino también de los más cercanos al Gobierno que querrán disputar poder en sus propios distritos. “Por el clima social y contexto político va a ser difícil oponerse a la eliminación de las PASO”, afirmó una voz cercana a varios gobernadores hoy aliados de la Casa Rosada en el Congreso. Además, ya se asoman voces desde Córdoba que aseguran que mantener las PASO es una lucha del “kirchnerismo”. “No lo hemos discutido todavía, pero nosotros nunca las quisimos en Córdoba”, indicó una voz allegada al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Asimismo, desde ese distrito aseguraron que podría darse una instancia de internas abiertas, simultáneas, pero no obligatorias. “Si se le quiere dar una salida al tema de la participación, que es un argumento del kirchnerismo, que necesita eso para armar su propuesta electoral”, indicaron desde ese distrito. “Que hagan una interna abierta y simultánea”, expusieron. En este sentido, no descartaron ni confirmaron participar de esta interna en conjunto con los dirigentes nacionales del Partido Justicialista. Voces calificadas en diálogo con Axel Kicillof confirmaron a este medio que el gobernador, y el peronismo, van a hacer todo lo posible para que el Ejecutivo no voltee las PASO. El gobierno nacional busca, a través de la inclusión de Ficha Limpia al proyecto, forzar la mano de algunos senadores que podrían votar en contra. De todas formas, hoy el peronismo no tiene el músculo político en la Cámara Alta de los primeros dos años de Javier Milei. La llave está en los gobernadores. Otra de las presiones del Gobierno sobre los gobernadores es la voluntad para que estos no desdoblen sus elecciones provinciales y tengan sus elecciones de forma concurrente con la nacional. Esto significa que se vote en las provincias para gobernador, el mismo día que se vote para el binomio presidencial. Solo dos distritos no votarán para gobernador el año que viene, Corrientes y Santiago del Estero. El Gobierno pretende que las elecciones sean concurrentes para que el “arrastre” de los votos a Milei lleve a ganar distritos provinciales donde el Ejecutivo pretende poner candidatos que disputen con los gobernadores actuales. Confían en que unificar la votación baste aunque convivan dos sistemas de elección diferentes ese día. Sin embargo, muchos responden con sorna o risa a las demandas del Ejecutivo puertas adentro. “No hay chance” o “no hay posibilidad”, son algunas de las cosas que se dicen en las Casas de Gobierno provinciales. Grandes centros urbanos, con un amplio caudal de votos, ya han confirmado el desdoblamiento. Voces calificadas de las provincias de Córdoba y Santa Fe indicaron en diálogo con El Cronista que no irán en conjunto con las elecciones nacionales. En esta misma línea, en provincia de Buenos Aires están evaluando el tema. Allí, es más espinosa la decisión. Si bien Axel Kicillof desdobló para las elecciones de 2025, sabe que un posible desdoblamiento en el 2027 podría hacer perderle caudal de votos en caso de que se presente a la elección presidencial. Voces allegadas a los gobernadores más dialoguistas con Milei, como podrían ser Marcelo Orrego, de San Juan o Nacho Torres, de Chubut, indicaron que no habrá una ley para desdoblar y que todo será acuerdo político. Es decir, si al gobernador le sirve que el capital político de Milei arrastre votos para su propia elección, serán concurrentes; si no, no lo serán. El año que viene podría haber algunas sorpresas: aunque todo está por verse, algunos mandatarios provinciales podrían volverse violetas si la ocasión lo amerita. Ya el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se pintó de magenta en las elecciones legislativas. Algunos, como Orrego o Claudio Vidal, de Santa Cruz, que mantienen una excelente relación con el Ejecutivo, quizás podrían inclinarse en esa dirección. Dos senadores que responden a Vidal, como la senadora Natalia Gadano recibió a Milei en la apertura de sesiones ordinarias y el diputado Garrido fue nombrado presidente de la comisión de industria de la Cámara de Diputados. Eso, incluido un adelante de coparticipación con un ATN de 100 mil millones, cimentó la relación entre Vidal y el Ejecutivo. Voces calificadas en diálogo con este medio, consideraron que el gobernador podría tornarse violeta el próximo año, según como se desarrollen los acontecimientos. En ese caso, las elecciones pueden ser concurrentes. Aun así, hay que señalar que las principales provincias y dónde está el mayor caudal de votos, probablemente tengan sus elecciones a espaldas de la discusión nacional del próximo año.