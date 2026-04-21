Rafael Grossi, un diplomático argentino de vasta trayectoria, actualmente al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), envió su acandidatura para ser secretario General de la ONU. Al exponer este martes ante la Asamblea General con el objetivo de suceder a António Guterres a partir de 2027, Grossi defendió un papel más “activo y pragmático” de la organización para afrontar los conflictos ante “el retorno a la guerra a escala global”. “El sentimiento general es que la guerra está prevaleciendo y que está llegando a Europa, a África e incluso, en cierto sentido, a América. No hay continente que no esté experimentando este retorno”, afirmó Grossi, quien consideró que este contexto explica por qué muchos se preguntan hoy “dónde está la ONU”. El diplomático argentino insistió en que la organización no puede quedarse al margen: “No podemos sentarnos a un lado. Tenemos necesidades en materia de desarrollo y derechos humanos, pero ¿cómo pueden sostenerse cuando hay guerra? Necesitamos sacar todavía a miles de millones de personas de la pobreza". La presentación que hoy realizó Grossi forma parte del proceso formal de selección iniciado a fines de noviembre de 2025. Grossi, de 65 años, tiene más de 40 de trayectoria en la diplomacia y ganó reconocimiento internacional por su gestión en crisis nucleares clave, como el conflicto entre Rusia y Ucrania y las negociaciones con Irán. Rafael Mariano Grossi nació el 29 de enero de 1961 en Buenos Aires. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina (UCA) y posee una maestría y un doctorado en Relaciones Internacionales e Historia y Política Internacional por la Universidad de Ginebra, Suiza. Entre 1997 y 2000 presidió el Grupo de Expertos de la ONU sobre control de armamentos y fue asesor del subsecretario General de la ONU en materia de desarme. De 2002 a 2007 fue jefe de gabinete del OIEA y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Visitó instalaciones nucleares en Corea del Norte y negoció con Irán. Grossi está a cargo del OIEA desde 2019. En 2022, lideró la expedición que se adentró en una zona de guerra activa para inspeccionar la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, que quedó bajo el control ruso y el fuego cruzado de la guerra. El funcionario disertó a las 16 en la sede de Nueva York para luego participar de un intercambio abierto con representantes de los 193 Estados miembros. Su exposición se enmarca en una serie de audiencias que continuarán durante esta semana con los otros postulantes. “Mi carta de presentación es justamente lo que yo hago. A veces digo, un poco en broma, que yo no hago campaña porque mi campaña es mi trabajo“, dijo a El Cronista a comienzos de año. Grossi compite con otros tres candidatos: la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la costarricense Rebeca Grynspan, secretaria general de la UNCTAD, y el senegalés Macky Sall, expresidente de su país. Se trata de un proceso que incluye tres postulantes latinoamericanos y uno africano, aunque podrían sumarse más nombres en los próximos meses. La decisión final corresponde al Consejo de Seguridad y luego debe ser validada por la Asamblea General. Se espera que el nombre del sucesor de Guterres, cuyo mandato concluye a fines de 2026, se defina hacia mediados de este año. De resultar electo, Grossi se convertiría en el primer argentino en ocupar el cargo. Además, sería el segundo latinoamericano después del guatemalteco Javier Pérez de Cuéllar (1982-1991).