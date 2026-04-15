La revista Time publicó su ranking de las 100 personalidades más influyentes del 2026, y un solo argentino aparece en el listado: se trata de Rafael Grossi, actual titular del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a dirigir la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Hoy, Rossi es uno de los personajes clave en el marco de las guerras tanto de Rusia contra Ucrania como en el actual conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán e Israel. Según Karl Vick, el editor de la revista que seleccionó al argentino, un diplomático destaca si “incluso cuando la gobernanza mundial cae en desgracia, los estados aún le abren sus puertas”. Esto mismo -marca- viene ocurriendo con Grossi en los últimos años. Es que la OIEA, la cual Grossi dirige desde 2019, se mantiene presente como entidad de vigilancia de la seguridad nuclear global en todas las naciones en conflicto, con auditorías en plantas, relevamientos y diálogo con las distintas partes. Así lo detalla la revista estadounidense: “Después de que las tropas rusas tomaran la planta atómica de Zaporiyia en Ucrania, ambas partes allanaron el camino para que un equipo de inspección encabezado por Rafael Mariano Grossi evaluara los daños y ayudara a mantener el núcleo refrigerado". En cuanto a la guerra que estalló este año en Medio Oriente, el medio agrega que “Irán estaba a punto de mostrar a los inspectores del OIEA una nueva instalación en junio de 2025 cuando Israel atacó”. Esta reacción de Netanyahu, aliado de Donald Trump en la región, ocurrió “un día después de que la junta de la agencia declarara que Teherán estaba violando el tratado de no proliferación nuclear”. “Grossi, un argentino, es un candidato destacado para Secretario General de la ONU, un puesto que considera esencial: ‘Si observas Gaza, Sudán del Sur, el Cáucaso, India y Pakistán, Cambodia, el denominador común es la ausencia de las Naciones Unidas. Esto no puede continuar’”, agrega Time. Y cierra haciendo énfasis en la relevancia de su rol a futuro: “Pero primero, está el asunto de evaluar el estado del programa nuclear de Irán tras el masivo ataque de Estados Unidos e Israel” A fines del año pasado, Argentina anunció oficialmente la postulación del embajador Rafael Grossi para ocupar el cargo de secretario General de las Naciones Unidas durante el período 2027–2031. En su momento, la decisión fue comunicada por la Cancillería, que destacó la trayectoria diplomática del funcionario y su reconocimiento internacional en materia de seguridad nuclear, diálogo multilateral y gestión de crisis. “Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del OIEA desde hace seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional”, destacó el canciller Pablo Quirno. El proceso de selección del secretario General de la ONU suele incluir intensas negociaciones entre los Estados miembros y requiere la recomendación del Consejo de Seguridad y la aprobación de la Asamblea General. De resultar elegido, Grossi sería el primer argentino en ocupar este cargo clave, en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas, guerras en curso y una fuerte demanda de liderazgo multilateral.