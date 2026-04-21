Después de un mes de preparación los gobiernos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires volverán a encontrarse cara a cara para dirimir ante la Corte Suprema uno de los planteos realizados por Axel Kicillof para reclamar fondos adeudados por la administración de Javier Milei. Según pudo confirmar El Cronista el propio gobernador Axel Kicillof será de la partida en la audiencia que se realizará en el Palacio de Tribunales, un gesto político para marcar la cancha. No es la primera vez que un gobernador se hace presente ante el tribunal: ya lo hizo, y acompañado de exmandatarios provinciales, el santafesino Maximiliano Pullaro. También había sido en ocasión de un diferendo presupuestario con la Nación. Desde el gobierno bonaerense hacen una cuenta multimillonario de deudas nacionales y lo hacen por diversos conceptos. En esta ocasión, la reunión será por el expediente en el que se le reclama a la ANSES respecto de temas previsionales. En principio se exigía el pago de unos 1,6 billones de pesos en concepto de transferencias adeudadas por la ANSES para compensar el déficit de la caja previsional provincial. Ahora, la deuda “real”, afirman, esté por encima de los 2,2 billones de pesos sólo en esta materia. Si bien la representación del gobierno nacional estará en manos de la ANSES, que depende de Capital Humano, afirman que el diferendo, en el fondo “es una cuestión de política económica”. En marzo, con motivo de la primera audiencia, la provincia había enviado una delegación encabezada por el ministro de Economía provincial, Pablo López. La Provincia de Buenos Aires inició otras seis demandas al Gobierno nacional, entre ellas, por el recorte de los fondos vinculados a la seguridad (Fondo de Fortalecimiento Fiscal), al transporte (Fondo de Compensación al Transporte del Interior) y a los salarios docentes (Fondo Nacional de Incentivo Docente). “El Gobierno nacional se comprometió a trabajar en este reclamo y se fijó una nueva audiencia para el 21 de abril. Esperamos llegar a esa instancia con un reconocimiento de la deuda y un compromiso de solución para este incumplimiento por parte del Gobierno nacional”, había dicho López ante los medios reunidos en el lugar.