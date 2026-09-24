La disposición fue publicada en el Boletín Oficial.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló las habilitaciones sanitarias de Royal Farma S.A., luego de detectar que uno de sus certificados de inscripción era falso.

La medida, oficializada mediante la Disposición 6139/2026 y publicada este miércoles en el Boletín Oficial, le impide a la compañía distribuir medicamentos y productos médicos fuera de la Ciudad de Buenos Aires.

El origen de la investigación

El expediente se abrió a partir de una consulta del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe, que buscaba confirmar si Royal Farma estaba habilitada ante el organismo nacional.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial. Archivo

La empresa participaba, en ese momento, de varios procesos licitatorios y había presentado un Certificado de Inscripción de Establecimiento. Tras el análisis de la Dirección de Gestión de Información Técnica del ANMAT, resultó ser apócrifo.

La revisión posterior mostró que los certificados de la firma para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y de productos médicos, estaban vencidos desde 2020 y 2021 , y la compañía nunca había iniciado los trámites de renovación correspondientes.

La sanción aplicada por ANMAT

El organismo también señaló que Royal Farma ya arrastraba antecedentes: en 2024 el propio ANMAT había radicado una denuncia por documentos falsificados vinculada a la firma, causa que quedó asignada al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.

Además, se desconoce si la empresa cuenta con la habilitación sanitaria jurisdiccional que exige el Ministerio de Salud porteño para operar.

Con la nueva disposición, firmada por el subadministrador nacional del organismo, quedaron canceladas las autorizaciones otorgadas previamente para el tránsito de medicamentos, especialidades medicinales y productos de diagnóstico in vitro.