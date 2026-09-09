La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió este miércoles el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el territorio nacional del raticida SUPERCygonazo.

Lo dispuso tras comprobar que el producto no cuenta con una inscripción vigente ante el organismo. La medida se oficializó mediante la Disposición 5707/2026, publicada en el Boletín Oficial.

Por qué ANMAT prohibió el raticida SUPERCygonazo

La investigación se originó en una consulta recibida por el Servicio de Domisanitarios de la ANMAT, que así tomó conocimiento de que se comercializaban productos de la marca SUPERCygonazo sin registro vigente.

Según el organismo, el producto se ofrecía con un rótulo que lo presentaba como un rodenticida de dosis única con bromadiolona al 0,005%, elaborado por Mendizabal, Ferraro y Larrinaga S.R.L., con domicilio declarado en Munro, provincia de Buenos Aires.

La firma había estado habilitada ante la ANMAT como establecimiento elaborador de productos domisanitarios, y el raticida también había contado con registro en el pasado. Sin embargo, a través de la Disposición 6153/2025, la autoridad sanitaria dio de baja la habilitación de la empresa porque esta no solicitó su reinscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios dentro de los plazos establecidos. Como consecuencia, también quedaron sin efecto los registros de los productos que estaban bajo su titularidad.

Al detectar que el raticida seguía comercializándose, la ANMAT intentó notificar a la empresa . Según consta en la disposición, la firma no respondió a la comunicación cursada por vía administrativa, y una notificación enviada por correo tampoco pudo entregarse porque, de acuerdo con lo informado por Correo Argentino, la compañía se había mudado de domicilio. Consultada también la autoridad sanitaria bonaerense, esta indicó que no registraba en su jurisdicción un producto con esos datos.

Qué dispuso el organismo y qué deben tener en cuenta los consumidores

Frente a este panorama, la ANMAT resolvió prohibir el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de SUPERCygonazo en todo el país, una restricción que alcanza también a su oferta a través de plataformas de venta electrónica.

Los enlaces en los que se detectó publicidad o comercialización del producto fueron remitidos al área encargada de fiscalizar la promoción de artículos sujetos a vigilancia sanitaria.

El organismo fundamentó la medida en la necesidad de proteger a los potenciales compradores y usuarios, dado que se desconocen las actuales condiciones de manufactura del raticida. Además, remarcó que tanto los establecimientos que elaboran productos domisanitarios como los artículos que comercializan deben contar con las habilitaciones y los registros correspondientes.